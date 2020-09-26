Назван фактор, который значительно снижает риск смерти от коронавируса

Ученые из Медицинской школы Бостонского университета проанализировали, как влияет уровень витамина D в крови на тяжесть заболевания и показатель смертности при COVID-19.

Исследователи взяли образцы крови у 235 пациентов в момент их поступления в больницу и измерили содержание 25-гидроксивитамина D в сыворотке — маркера уровня витамина D.

В дальнейшем этих пациентов наблюдали, фиксируя клиническую тяжесть инфекции и исход заболевание, а также тяжелые симптомы — потерю сознание, затрудненное дыхание и гипоксию. У них также отслеживали воспалительный маркер в крови — С-реактивный белок и количество лимфоцитов — иммунных клеток, помогающих бороться с инфекцией.

Затем исследователи сравнили все эти параметры у пациентов с дефицитом витамина D и пациентов с достаточным уровнем — не менее 30 нанограмм на миллилитр.

Оказалось, что у больных COVID-19, у которых достаточно витамина D, риск неблагоприятных клинических исходов — развития тяжелых осложнений или смерти — значительно ниже.

В частности, авторы посчитали, что у пациентов старше 40 лет с достаточным уровнем витамина D вероятность смерти от инфекции на 51,5 процента ниже, чем у пациентов с его дефицитом. Кроме того, у них более низкий уровень С-реактивного белка и более высокий — лимфоцитов.

"Это исследование предоставляет прямые доказательства того, что достаточность витамина D может предотвратить осложнения, включая цитокиновый шторм, и, в конечном итоге, смерть от COVID-19", — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования, доктора Майкла Холика (Michael Holick), профессора физиологии, биофизики и молекулярной медицины Медицинской школы Бостонского университета.

В предыдущем исследовании Холик выяснил, что при достаточном количестве витамина D в крови риск заражения коронавирусом снижается на 54 процента, а также, что витамин D помогает бороться не только с коронавирусом, но и с другими вирусами, вызывающими заболевания верхних дыхательных путей, включая сезонный грипп.

По словам Холика, есть большое опасение, что сочетание гриппа и коронавирусной инфекции может значительно увеличить количество госпитализаций, осложнить протекание заболеваний и увеличить смертность. Поэтому разумно принимать добавки с витамином D, чтобы снизить риск заражения и осложнений от COVID- 19 и гриппа, особенно в зимние месяцы, когда недостаток солнечного света создает в организме дефицит этого вещества.