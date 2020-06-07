НАТО готовится к возможной второй волне пандемии COVID-19

Он отметил, что страны-члены альянса должны согласовать свои планы, для того ”чтобы можно было быстрее и лучше помочь членам НАТО”, а также государствам-партнерам.

Столтенберг отметил, что речь идет о скоординированных действиях по противодействию пандемии.

По его словам, министры обороны стран-членов НАТО представят конкретные планы уже в середине июня.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.