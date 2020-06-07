07.06.2020, 08:35

НАТО готовится к возможной второй волне пандемии COVID-19

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kohtumine
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

НАТО занимается разработкой плана по оказанию помощи членам альянса и его партнерам в случае наступления второй волны пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на генерального секретаря организации Йенса Столтенберга.

Он отметил, что страны-члены альянса должны согласовать свои планы, для того ”чтобы можно было быстрее и лучше помочь членам НАТО”, а также государствам-партнерам.

Столтенберг отметил, что речь идет о скоординированных действиях по противодействию пандемии.

По его словам, министры обороны стран-членов НАТО представят конкретные планы уже в середине июня.

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