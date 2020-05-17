Настойка полыни — лекарство из Африки против коронавируса?

Уже несколько недель в Африке говорят о чудодейственном лекарственном средстве на растительной основе, которое применяется против коронавируса SARS-CoV-2 и вызываемой им атипичной пневмонии COVID-19. Речь идет о препарате Covid Organics, в основе которого — настойка полыни.

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина представил новое средство в середине апреля. Это событие сопровождалось большой медийной шумихой. К главе Мадагаскара присоединились и другие лидеры африканских стран, убежденные в эффективности нового лекарственного препарата. Но международные организации пока относятся к нему с осторожностью.

Препараты из полыни применяют для лечения малярии

Целебные свойства однолетнего растения полынь обыкновенная, известного также под названием "чернобыльник", давно известны. В гомеопатии и не только применяются разные лекарственные средства на основе этого растения. Например, "Артемизинин" в течение 20 лет используют для лечения малярии.

Тем временем ученые из Алжира еще в апреле протестировали, могут ли препараты против малярии быть эффективными и против коронавируса SARS-CoV-2. Результаты их исследования показали, что "Артемизинин" оказался более эффективным, чем "Гидроксихлорохин". Последний некоторые ученые рассматривали в качестве возможного медикамента против COVID-19. Но сейчас считается, что применение этого препарата увеличивает число летальных исходов.

Между тем и ученые из Института Макса Планка в Потсдаме выясняют, может ли экстракт полыни и различные препараты на его основе действительно стать лекарством, способным побороть новый коронавирус. Это одно из первых исследований в этой области, рассказывает DW руководящий исследованием Петер Зеебергер.

По его данным, каждый год более 300 млн пациентов принимают лекарства на основе "Артемизинина", причем не только для лечения малярии. "Средство успешно использовалось для лечения других заболеваний", — говорит Зеебергер. Есть данные о том, что "Артемизинин" был эффективен против первого известного коронавируса SARS-CoV.