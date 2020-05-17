Настойка полыни — лекарство из Африки против коронавируса?

Не имея доказательств эффективности препарата , Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегла от его применения — а также от всех недостаточно изученных средств на основе полыни — для лечения COVID-19.
Но многие африканские страны, среди них Того, Чад, Танзания, уже заказали у Мадагаскара Covid Organics. Ожидает его поставок и Нигерия. Однако в газете Punch нигерианский координатор по вопросам борьбы с COVID-19 Сани Алию указывает на то, что препарат необходимо выдавать пациентам только после того, как он пройдет необходимую проверку в национальном медицинском ведомстве.
ВОЗ предупреждает о риске применения непроверенных лекарств
Президент Мадагаскара несмотря на критику защищает лекарственный препарат на основе полыни. Он убежден, что в его эффективности сомневаются лишь потому, что лекарство произведено в островном государстве Восточной Африки, а не в Европе. Об этом президент Мадагаскара заявил в интервью одной французской радиостанции: "Мир не хочет признать того, что такая страна, как Мадагаскар, изобрела формулу, которая может спасти человечество".
Представитель регионального Бюро ВОЗ в Африке Михель Яо отметил в интервью DW, что в традиционной медицине наверняка есть средства, способные победить коронавирус. "Но нужно применять такие лекарства с осторожностью, поскольку нет доказательств их эффективности. Мы не знаем, насколько надежны традиционные лекарственные средства, и можем ли мы их рекомендовать, не нанесут ли они вред здоровью людей".
С этим согласна и Хелен Риз, директор института клинической медицины при университете Йоханнесбурга. В последние 20 лет интерес к традиционной медицине очень вырос. "Но все эти средства должны быть безопасными и эффективными, и это должно быть доказано в ходе клинических испытаний". Даже в случае "Артемизинином", когда имеется большой опыт применения против малярии и других болезней. А в случае с новым вирусом еще очень важно понять, нужно ли применять средство в целях профилактики или для лечения", — говорит она.
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