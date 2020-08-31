Нарвская больница вводит запрет на посещение пациентов

"С 01.09 во всех отделениях больницы действует общий запрет на посещение. Для получения разрешения в порядке исключения, необходимо обратиться к лечащему врачу пациента.
Пациенты и их сопровождающие лица, входящие в здания больницы ( Haigla 1, Haigla 5, Vestervalli 15) должны обработать руки антисептиком и носить маску на протяжении всего пребывания в помещениях учреждения", — сообщила больница.
"Мы постоянно следим за эпидемиологической ситуацией в стране и в городе и будем держать вас в курсе изменений", — заверяет администрация.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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