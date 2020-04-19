НА ЗАМЕТКУ | В чем разница между коронавирусом COVID-19 и гриппом?

Кроме коронавируса, в настоящее время года распространяется грипп, который, как известно, является сезонным заболеванием. Поэтому важно различать коронавирус (COVID-19) и грипп. Хотя о COVID-19 еще многое неизвестно, основные факторы этих двух заболеваний можно сравнить.
Симптомы
Центры США по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention) изложили основные симптомы этих заболеваний: • Грипп — лихорадка, кашель, боль в горле, мышечная боль, головная боль, капающий или заложенный нос, усталость, иногда рвота или диарея. • Коронавирус — лихорадка, кашель, затрудненное дыхание. Симптомы гриппа появляются внезапно. Большинство людей с гриппом выздоравливают менее чем за две недели. У некоторых больных (например, 1% в США в этом сезоне) грипп вызывает серьезные осложнения, включая пневмонию. Заболеваемость гриппом каждый год очень похожа. Симптомы COVID-19 до сих пор не вполне ясны. Также еще не известно, насколько серьезными могут быть эти симптомы или сколько людей, инфицированных COVID-19, будут иметь только очень легкие симптомы или вообще не иметь их. Большинство случаев инфекции COVID-19 не являются серьезными.
Заражение
Коронавирус более заразен, чем грипп. Каждый человек, инфицированный COVID-19, заражает в среднем 2,2 человека. В то же время каждый человек, зараженный вирусом гриппа, заражает в среднем 1,3 здоровых людей.
Заболеваемость
Люди старше 60 лет с ослабленной иммунной системой и/или хроническими заболеваниями подвергаются наибольшему риску заражения коронавирусом или гриппом. Любая сопутствующая болезнь увеличивает риск заболевания. Грипп гораздо опаснее для детей, особенно для очень маленьких, которые могут серьезно заболеть. Дети, инфицированные коронавирусом, обычно имеют слабые симптомы или вообще не имеют их. Грипп особенно опасен для беременных женщин, которые могут серьезно заболеть. Неизвестно, представляет ли COVID-19 серьезный риск для беременных женщин. Из пациентов с COVID-19 у 83-98% развивается лихорадка, 76-82% — сухой кашель и 11-44% — усталость или мышечная боль. Менее распространенными симптомами COVID-19 являются головная боль, боль в горле, боль в животе и диарея. По данным Китайского центра по контролю и защите от болезней (Chinese Center for Disease Control and Protection), 81% случаев COVID-19 были легкими (включая бессимптомные), 14% — от умеренных до тяжелых и 5% — критическими. В критических случаях у пациентов проявлялась затрудненность дыхания, септический шок и полиорганная дисфункция или недостаточность. Есть данные, что в течение второй недели болезни состояние может ухудшиться, и поэтому людям необходимо внимательно следить за своим состоянием и оставаться на домашнем лечении в течение всего срока болезни.
Смертность
Смертность при заражении COVID-19 варьируется по регионам и зависит от возраста и других факторов. По данным Китайского центра по контролю и защите от болезней, смертность от COVID-19 составила 2,9% в провинции Хубэй и 0,4% в других провинциях Китая. Пожилые люди наиболее подвержены риску — смертность людей в возрасте за 80 лет составила 15%, 70-79 лет 8%, 60-69 лет 4%, 50-59 лет 1%, 40-49 лет 0,4%, 10-39 лет 0,2%, ни одного случая смерти детей в возрасте до 9 лет не наблюдалось. Хотя смертность от COVID-19 точно не известна, большинство исследований показывает, что она выше, чем смертность от гриппа.
Лечение
Смертность от гриппа была бы выше без лечения и вакцинации. Существует несколько рецептурных препаратов для лечения гриппа, которые лучше всего действуют, если их принимать в течение одного-двух дней после появления симптомов. Есть также лекарства, назначаемые для предотвращения гриппа людям, соприкасающимся с вирусоносителями. Кроме того, широко доступны вакцины против гриппа, которые создают определенный иммунитет. Для COVID-19 не существует специального лечения или какого-либо одобренного противовирусного препарата (несколько в стадии тестирования). Таким образом, врачи могут рекомендовать обычные способы: отдыхать, принимать обезболивающие и жаропонижающие препараты, а также потреблять жидкости для предотвращения обезвоживания. Вакцины против COVID-19 пока нет.
Профилактика
Центры США по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют мыть руки с мылом в течение не менее 20 секунд, чтобы предотвратить появление всех гриппо-подобных вирусов, включая COVID-19, не трогать лицо немытыми руками, оставаться дома в случае болезни и часто дезинфицировать поверхности и предметы, с которыми люди ежедневно соприкасаются.
Сезонность
Для гриппа характерно, что распространение болезни уменьшается весной и возвращается осенью, с холодами. Неизвестно, повлияет ли погода на COVID-19 и если да, то как. Даже если распространение COVID-19 весной уменьшится, он может вернуться осенью.
Насколько серьезным является заболевание COVID-19, вызванный SARS-CoV-2?
Симптомы COVID-19 неспецифичны и могут различаться по степени выраженности. Болезнь может протекать без признаков болезни, но она также может вызывать тяжелую пневмонию, и в худшем случае для людей группы риска болезнь может закончиться летальным исходом.
Наиболее распространенные симптомы:
- Высокая температура (89,9%),
- Сухой кашель (67,7%),
- Усталость (38,1%),
- Мокрота (33,4%),
- Затрудненное дыхание (18,6%),
- Боль в горле (13,9%)
- Головная боль (13,6%),
- Боль в мышцах и суставах (14,8%),
- Судороги (11,4%),
- Тошнота и рвота (5,0%)
- Заложенность носа (4,8%)
- Диарея (3,7%) и
- Кашель (0,9%),
- Раздражение конъюнктивы (0,8%).
Большинство инфицированных коронавирусом имеют легкое течение и выздоравливают.
Напомним, что в группу риска входят пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, у кого чаще проявляются более серьезные формы заболевания.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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