НА ЗАМЕТКУ | В чем разница между коронавирусом COVID-19 и гриппом?

Симптомы



Центры США по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention) изложили основные симптомы этих заболеваний: • Грипп — лихорадка, кашель, боль в горле, мышечная боль, головная боль, капающий или заложенный нос, усталость, иногда рвота или диарея. • Коронавирус — лихорадка, кашель, затрудненное дыхание. Симптомы гриппа появляются внезапно. Большинство людей с гриппом выздоравливают менее чем за две недели. У некоторых больных (например, 1% в США в этом сезоне) грипп вызывает серьезные осложнения, включая пневмонию. Заболеваемость гриппом каждый год очень похожа. Симптомы COVID-19 до сих пор не вполне ясны. Также еще не известно, насколько серьезными могут быть эти симптомы или сколько людей, инфицированных COVID-19, будут иметь только очень легкие симптомы или вообще не иметь их. Большинство случаев инфекции COVID-19 не являются серьезными.



Заражение



Коронавирус более заразен, чем грипп. Каждый человек, инфицированный COVID-19, заражает в среднем 2,2 человека. В то же время каждый человек, зараженный вирусом гриппа, заражает в среднем 1,3 здоровых людей.



Заболеваемость



Люди старше 60 лет с ослабленной иммунной системой и/или хроническими заболеваниями подвергаются наибольшему риску заражения коронавирусом или гриппом. Любая сопутствующая болезнь увеличивает риск заболевания. Грипп гораздо опаснее для детей, особенно для очень маленьких, которые могут серьезно заболеть. Дети, инфицированные коронавирусом, обычно имеют слабые симптомы или вообще не имеют их. Грипп особенно опасен для беременных женщин, которые могут серьезно заболеть. Неизвестно, представляет ли COVID-19 серьезный риск для беременных женщин. Из пациентов с COVID-19 у 83-98% развивается лихорадка, 76-82% — сухой кашель и 11-44% — усталость или мышечная боль. Менее распространенными симптомами COVID-19 являются головная боль, боль в горле, боль в животе и диарея. По данным Китайского центра по контролю и защите от болезней (Chinese Center for Disease Control and Protection), 81% случаев COVID-19 были легкими (включая бессимптомные), 14% — от умеренных до тяжелых и 5% — критическими. В критических случаях у пациентов проявлялась затрудненность дыхания, септический шок и полиорганная дисфункция или недостаточность. Есть данные, что в течение второй недели болезни состояние может ухудшиться, и поэтому людям необходимо внимательно следить за своим состоянием и оставаться на домашнем лечении в течение всего срока болезни.

