НА ЗАМЕТКУ | Когда человека можно считать выздоровевшим от коронавируса и как это определяют?

После карантина, у человека:

не должно быть температуры в течение последних 48 часов;

не должно быть симптомов респираторного заболевания в течение последних 24 часов.



В случае, если температура и кашель есть и на 14-й день, следует оставаться дома, пока они не исчезнут. Для полной уверенности следует остаться дома еще на двое суток после полного выздоровления.

Если человек с тяжелой формой заболевания был на лечении в больнице, то признание его здоровым зависит от его самочувствия. Врачи советуют оставаться дома в течение еще двух недель после выписки из больницы (это не касается тех, кого все же госпитализировали, несмотря на легкость симптомов).

Лабораторный анализ может обнаружить вирус в течение 37 дней после заболевания, хотя пациент уже не будет заразным. Поскольку результаты исследований противоречивы, надежнее всего исходить из принципа 14-дневной изоляции. Он действует даже в том случае, когда все симптомы прошли за несколько дней. Такие строгие правила позволяют остановить распространение инфекции. Если человек болеет дома, то инструкции о том, как лечиться и соблюдать карантин, можно получить от семейного врача. Если человек в больнице, то инструкции о том, как лечиться и соблюдать карантин, можно получить от лечащего врача. Это значит, что прежде всего нужно следовать инструкциям врача, так как он лучше всех осведомлен о каждом конкретном случае.