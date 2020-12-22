На заметку: как будет оказываться в Таллинне медицинская помощь во время праздников

”Рождество и Новый год — радостные события, однако проблемы со здоровьем могут неожиданно возникнуть и во время праздников, в результате чего человеку может потребоваться медицинская помощь. В период Рождества и Нового года будут работать дежурная клиника и аптека, справочный телефон семейных врачей, а детям при необходимости можно будет вызвать бригаду врачей на дом, — сказала вице-мэр Бетина Бешкина. — Желаю всем горожанам спокойных праздников и крепкого здоровья. Давайте беречь себя и других!”.

Таллиннская скорая помощь обслуживает пациентов ежедневно в круглосуточном режиме. Телефон вызова: 112.

Ребенку в возрасте до 8 лет по выходным можно вызвать медицинскую бригаду на дом. В рамках сотрудничества Таллиннской детской больницы и Таллиннской скорой помощи осуществляются визиты на дом к детям возрасте 0-8 лет (с пятницы по воскресенье с 14.00 до 20.00). Для вызова врача на дом нужно позвонить на телефон диспетчера Таллиннской скорой помощи по номеру 697 1145 (звонки принимаются с 12.00 до 20.00).

Справочный телефон семейных врачей 1220 или 634 6630 работает круглосуточно, в том числе по выходным и в государственные праздники. Семейные врачи принимают на основании обычного графика работы.

В дежурной клинике по адресу Пярну мнт, 48a прием пациентов ведется 24, 25, 26 и 31 декабря, в также 1 и 2 января с 12.00 до 16.00. Ежедневно работает круглосуточный телефон +372 5911 0909.

Экспресс-клиники Confido открыты в торговых центрах Nautica и Lasnamäe Centrum по следующему графику (см. также kiirkliinik.ee):

- В ТЦ Nautica: 24, 25, 26 и 31 декабря 10.00–20.00 и 1 января 12.00–21.00,

- В ТЦ Lasnamäe Centrum: 24 декабря 09.00–20.00, 25 и 26 декабря 10.00–20.00, 31 декабря 09.00–21.00 и 1 января 12.00–21.00.

Таллиннская стоматологическая поликлиника (Тоомпуйестеэ, 4b) ведет прием пациентов по следующему графику (регистрация по телефону 1920):

23 декабря (08.00−18.00) все стоматологические услуги,

24–27 декабря (09.00-14.00) неотложная помощь,

28–30 декабря (08.00-20.00) все стоматологические услуги,

31 декабря (08.00-18.00) все стоматологические услуги,

· 1 января (10.00-14.00), 2 января (09.00−15.00), 3 января (09.00−14.00) неотложная помощь.