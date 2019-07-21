Мужчина нашел на пачке сигарет свою ампутированную ногу
Проживающий в городе Мец во Франции 60-летний албанец обнаружил фото своей ампутированной ноги на пачках сигарет в качестве предупреждения против курения. Как сообщает "Спектр" со ссылкой на BBC, мужчина не давал согласия на его использование.
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