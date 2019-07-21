21.07.2019, 14:52

Мужчина нашел на пачке сигарет свою ампутированную ногу


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Мужчина нашел на пачке сигарет свою ампутированную ногу
Мужчина нашел на пачке сигарет свою ампутированную ногуФото Radio France

Проживающий в городе Мец во Франции 60-летний албанец обнаружил фото своей ампутированной ноги на пачках сигарет в качестве предупреждения против курения. Как сообщает "Спектр" со ссылкой на BBC, мужчина не давал согласия на его использование.

Напечатанное на пачках сигарет фото его ноги сопровождалось надписью ”курение забивает ваши артерии”. По словам самого мужчины, он потерял ногу во время стрельбы в 1997 году в Албании.

Фотографию увидел сын мужчины, покупая сигареты в 2018 году в Люксембурге, и привез пачку с собой. Сам же мужчина заявил, что чувствует себя обманутым и оскорбленным.

Адвокат мужчины связался с отвечающей за размещение подобных снимков Еврокомиссией для выяснения обстоятельств произошедшего. Адвокат также потребовал объяснений от больницы, которая могла передать фото без разрешения албанца.

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