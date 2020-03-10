Можно ли жителям Эстонии посещать массовые мероприятия? Отвечает Департамент здоровья

1. присутствие на мероприятии медицинского персонала;
2. обслуживающий персонал средствами личной защиты (масками, перчатками, средствами дезинфекции), которые можно начать использовать при появлении необходимости;
3. лицам с подозрением на инфекцию возможность измерить температуру;
4. наличие помещения, в котором можно при необходимости изолировать и провести медицинский осмотр больного до отправки его домой или в медицинское учреждение;
5. участникам мероприятия быстрый и удобный доступ к средствам дезинфекции рук, размещая их на видном месте (в фойе, коридорах, на площадках для проведения соревнований, в раздевалках, туалетах и т.д.);
6. при размещении участников расселение лиц, прибывших из одной страны/региона, на одном этаже/в одном комплексе, что при необходимости должно упростить изоляцию;
7. ежедневную влажную уборку помещений общего пользования, при необходимости обеспечивает обработку дезинфицирующими средствами следующих поверхностей: дверные ручки, подлокотники и обеденные столы;
8. регулярную уборку и дезинфекцию туалетов, в том числе мусорных контейнеров и кранов;
9. постоянное наличие в туалетах средства для мытья рук и контейнера для мусора, который открывается нажатием ноги. Для вытирания рук желательно использовать бумажные полотенца, в случае их отсутствия — сушилку.
Департамент здоровья рекомендует организаторам мероприятий следить за развитием местной ситуации с COVID 19 и, исходя из вышесказанного, анализировать особенности конкретных мероприятий и возможное наличие факторов риска распространения инфекции.
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