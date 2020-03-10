Можно ли жителям Эстонии посещать массовые мероприятия? Отвечает Департамент здоровья

Как сказал RusDelfi руководитель коммуникационной службы Департамента здоровья Симмо Саар, на настоящий момент в запрете на проведение массовых мероприятий нет необходимости.

”Рабочая группа под управлением министра социальных дел на настоящий момент придерживается мнения, что отмена массовых мероприятий не обоснована”, — сказал Саар.

”При этом мы считаем, что в мероприятии ни в коем случае не должны принимать участие люди с симптомами заболевания, а организатор должен внедрять все меры, исходя из эпидемиологической ситуации на данный момент (например, наличие дезинфицирующих средств)”, — отметил представитель департамента.

”Вы внимательно следим за ситуацией и при необходимости дополним или изменим рекомендации”, — добавил он.

Согласно информации на сайте департамента, участие в массовых мероприятих не рекомендовано также людям, относящимся к группе риска (пожилые и страдающие хроническими заболеваниями).

Организаторам публичных и массовых мероприятий важно обеспечить условия для предотвращения распространения заболевания: