10.03.2020, 09:45

Можно ли жителям Эстонии посещать массовые мероприятия? Отвечает Департамент здоровья

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Grigori Lepsi kontsert
Grigori Lepsi kontsert, Foto on illustreerivFoto: Jaanus Lensment

Из-за коронавируса многие жители Эстонии стали с опаской относиться к массовым мероприятиям, в некоторых учебных учреждениях отменяют запланированные поездки и экскурсии. При этом Департамент здоровья пока в запрете на массовые мероприятия необходимости не видит.

Как сказал RusDelfi руководитель коммуникационной службы Департамента здоровья Симмо Саар, на настоящий момент в запрете на проведение массовых мероприятий нет необходимости.

”Рабочая группа под управлением министра социальных дел на настоящий момент придерживается мнения, что отмена массовых мероприятий не обоснована”, — сказал Саар.

”При этом мы считаем, что в мероприятии ни в коем случае не должны принимать участие люди с симптомами заболевания, а организатор должен внедрять все меры, исходя из эпидемиологической ситуации на данный момент (например, наличие дезинфицирующих средств)”, — отметил представитель департамента.

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”Вы внимательно следим за ситуацией и при необходимости дополним или изменим рекомендации”, — добавил он.

Согласно информации на сайте департамента, участие в массовых мероприятих не рекомендовано также людям, относящимся к группе риска (пожилые и страдающие хроническими заболеваниями).

Организаторам публичных и массовых мероприятий важно обеспечить условия для предотвращения распространения заболевания:

1. присутствие на мероприятии медицинского персонала;
2. обслуживающий персонал средствами личной защиты (масками, перчатками, средствами дезинфекции), которые можно начать использовать при появлении необходимости;
3. лицам с подозрением на инфекцию возможность измерить температуру;
4. наличие помещения, в котором можно при необходимости изолировать и провести медицинский осмотр больного до отправки его домой или в медицинское учреждение;
5. участникам мероприятия быстрый и удобный доступ к средствам дезинфекции рук, размещая их на видном месте (в фойе, коридорах, на площадках для проведения соревнований, в раздевалках, туалетах и т.д.);
6. при размещении участников расселение лиц, прибывших из одной страны/региона, на одном этаже/в одном комплексе, что при необходимости должно упростить изоляцию;
7. ежедневную влажную уборку помещений общего пользования, при необходимости обеспечивает обработку дезинфицирующими средствами следующих поверхностей: дверные ручки, подлокотники и обеденные столы;
8. регулярную уборку и дезинфекцию туалетов, в том числе мусорных контейнеров и кранов;
9. постоянное наличие в туалетах средства для мытья рук и контейнера для мусора, который открывается нажатием ноги. Для вытирания рук желательно использовать бумажные полотенца, в случае их отсутствия — сушилку.

Департамент здоровья рекомендует организаторам мероприятий следить за развитием местной ситуации с COVID 19 и, исходя из вышесказанного, анализировать особенности конкретных мероприятий и возможное наличие факторов риска распространения инфекции.

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