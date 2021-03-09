Можно ли заразиться коронавирусом на свежем воздухе? Что говорят ученые

Вывод такой:от объятий и поцелуев стоит воздержаться. А вот при обычных встречах, когда, например, ты просто проходишь мимо другого человека, опасности заражения практически не возникает, объясняет эксперт. Согласно одному из китайских исследований, лишь один случай заражения из 7324 изученных произошел на свежем воздухе. Институт имени Роберта Коха в Германии также пишет на своем сайте, что передача инфекции вне закрытых помещений происходит весьма редко.
Какую роль в распространении вируса играет ветер?
В соцсетях все чаще публикуют фото, на которых люди сидят группами на лужайке.
Может ли получиться так, что из-за ветра аэрозоли, выдыхаемые в одной компании, донесет до участников пикника по соседству? По словам эксперта по аэрозолям Биргит Венер, волноваться не стоит. Вероятность, что ветер донесет до другой группы отдыхающих аэрозоли в достаточной для заражения концентрации, практически нулевая, считает она.
С Венер согласен исследователь аэрозолей, физик Герхард Шойх (Gerhard Scheuch). "Чем ветреннее погода, тем больше разносится по округе облако из аэрозолей, которые производит человек", — поясняет он. При этом, поскольку температура человеческого тела, как правило, выше температуры воздуха, облако аэрозолей просто поднимается вверх, улетучиваясь, указывает ученый.
Опасность заражения выше, когда холодно?
Окончательного ответа на этот вопрос ученые пока не дали. Американские исследователи изучили особенности заражений в районах Китая с теплым, холодным, сухим и влажным климатом и не обнаружили никакой связи между климатическими условиями и частотой передачи инфекции.
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