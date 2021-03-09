Можно ли заразиться коронавирусом на свежем воздухе? Что говорят ученые

Вероятность заразиться коронавирусом на улице существенно ниже, чем в закрытых помещениях — не важно, идет ли речь об изначальной разновидности SARS-CoV-2 или о его мутировавших вариантах. Ведь решающую роль при передаче инфекции играют так называемые аэрозоли — мелкие частички жидкости, выделяемые больным при дыхании. На свежем воздухе они быстрее перестают быть опасными, указывают эксперты.

"Это связано с активной циркуляцией воздуха, благодаря которой аэрозоли перестают быть концентрированными", — объясняет в интервью DW Нико Муттерс (Nico Mutters) — глава Института гигиены и общественного здравоохранения в университетской клинике Бонна. С ним согласна Биргит Венер (Birgit Wehner), изучающая свойства аэрозолей в Научно-исследовательском институте тропосферы имени Лейбница. По словам ученой, оказавшиеся в воздухе вместе с дыханием капельки жидкости вне закрытых помещений быстрее высыхают и теряют насыщенность.

Можно ли заразиться коронавирусом на улице?

Тем не менее, как следует из программного документа Общества исследования аэрозолей, который подписала и Венер, заражение коронавирусом на улице полностью исключить нельзя. Оно возможно, когда речь идет о большом скоплении людей на ограниченной площади.

Так что социальную дистанцию в полтора метра необходимо соблюдать и на свежем воздухе. "Если этого не делать, а общаться друг с другом лицом лицом к лицу и при этом громко говорить, петь или кричать, то можно заразить своего собеседника не воздушным, а капельным путем, как если бы вы на него плюнули", — указывает вирусолог Александер Кекуле (Alexander Kekulé) в интервью DW.

Кекуле не раз критиковал в немецких СМИ антикризисную политику правительства ФРГ. По мнению эксперта, людям нужно научиться жить с коронавирусом, отказавшись от слишком жестких ограничений.

Нужно ли на улице соблюдать дистанцию?

С точки зрения вирусолога, социальную дистанцию стоит соблюдать и ради того, чтобы защититься от мутаций коронавируса. "Мутировавший вирус не "перелетает" на более длинные расстояния, это важно помнить", — говорит Кекуле. Тот факт, что новые варианты SARS-CoV-2 более заразные, чем его известная ранее разновидность, при соблюдении мер предосторожности особой роли не играет, добавляет он.