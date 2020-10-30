Можно ли повторно заболеть COVID-19? Главное об иммунитете

"У меня теперь есть иммунитет", — заявил президент США Дональд Трамп после своего трехдневного лечения от COVID-19 в начале октября и пообещал расцеловать всех избирателей. Это, к счастью, осталось лишь на уровне желания.

По данным последних исследований, с уверенностью говорить о наличии у Трампа иммунитета к COVID-19 было бы преждевременным. К примеру, ученые Имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что без прививки иммунитет к болезни, вызываемой новым коронавирусом, со временем снижается, а положительный тест на антитела не гарантирует, что с течением времени иммунитет сохранится.

Как долго сохраняется иммунитет к COVID-19?

Как отмечается в исследовании, это зависит от множества факторов. К примеру, от возраста: у людей старше 75 лет концентрация антител в организме уменьшается значительно быстрее, чем у молодых людей. Кроме того, количество антител зависит от тяжести течения болезни. Любопытно, что у медработников, переболевших коронавирусом, концентрация антител снижалась медленнее. По версии ученых, это может быть связано с тем, что медперсонал постоянно сталкивается с больными COVID-19 и получает большую дозу вируса в момент заражения.

В другом исследовании, совместно проведенном учеными из Гарвардской медицинской школы и Университета Торонто, было установлено, что концентрация антител в крови достигала максимума через две-четыре недели после заражения, а затем падала. Уровень антител, однако, оставался повышенным в течение примерно четырех месяцев. Руководитель исследования Ришель Чарльз предполагает, что в этот период человек вряд ли может повторно заразиться COVID-19. Данное исследование, впрочем, все же не дает однозначного ответа на этот вопрос.

Почему мнения ученых об иммунитете к COVID-19 различаются?

Все зависит от места проведения исследования, его продолжительности и числа участников. Так, в Нью-Йорке антитела были обнаружены у 20 процентов жителей, принявших участие в исследовании, в немецком округе Хайнсберг — у 15 процентов, а в австрийском Ишгле — у 40 процентов. Хотя во время первой волны пандемии все эти места стали очагами распространения коронавируса, в каждом из них были зафиксированы разные результаты.