Может ли сердце подсказать, кто умрет от коронавируса?
По данным исследования, госпитализированные пациенты с увеличенными правыми сердечными камерами почти в четыре раза чаще погибают от инфекции, сообщает The Daily Mail.
По данным исследования, госпитализированные пациенты с увеличенными правыми сердечными камерами почти в четыре раза чаще погибают от инфекции, сообщает The Daily Mail.
Становится ясно, что коронавирус поражает сердце и лёгкие, и, согласно новому исследованию, пагубное воздействие вируса на сердечную камеру может помочь предположить, кто умрёт от заражения.
Исследователи из Медицинской школы Икан Синайского университета следили за состоянием 110 госпитализированных пациентов с коронавирусом и их медицинскими картами.
Согласно статье, которая была принята в медицинский журнал, но ещё не опубликована, скончалось почти 62% пациентов с увеличенными правыми желудочками — сердечными отделами, перекачивающими кровь с низким содержанием кислорода в лёгкие.
Эту тему поднимают из-за того, что количество случаев смерти от коронавируса в США превысило 90 000 человек, и врачи пытаются найти объяснения тому, почему у некоторых пациентов проявляются лишь незначительные симптомы, а другие умирают от инфекции.
Из 110 пациентов, выбранных учёными Синайского университета для своего исследования, в конечном итоге умер 21 человек.
Начальные данные из Китая свидетельствуют о том, что у 19% пациентов с коронавирусом были проблемы с сердцем, и с тех пор это повсеместно отмечают и врачи в США.
Многие американские медики зачастую вводят разжижители крови пациентам с коронавирусом, потому что у многих из них появляются потенциально смертельно опасные тромбы.
Врачи внимательно наблюдают за пациентами с коронавирусом, следя за признаками воздействия вируса на их сердца.
”От коронавируса умер 41% пациентов с увеличенными правыми желудочками, в то время как скончалось только 11% тех людей, чьи правые желудочки были на ЭхоКГ в норме
Исследование Синайского университета было принято в ”Журнал американского колледжа кардиологии: методы визуализации сердечно-сосудистой системы” (JACC: Cardiovascular Imaging), но ещё не было опубликовано.
Все 110 находившихся под наблюдением пациентов имели показатели, свидетельствующие о том, что у них могут быть проблемы с сердцем, и для оценки сердечной функции им делали эхокардиограммы (ЭхоКГ).
30% пациентов, которым были сделаны ЭхоКГ, уже находились в критическом состоянии на аппаратах ИВЛ, помогавших им дышать.
ЭхоКГ показали, что у 31% пациентов наблюдалась ”дилатация правого желудочка”, то есть нижняя правая камера каждого сердца была больше обычной.
Увеличенный правый желудочек, как правило, не является признаком сердечного заболевания. Напротив, он обычно свидетельствует о том, что проблемы с сердцем вызывает что-то иное.
У пациентов с увеличенными правыми желудочками были такие же шансы оказаться в ином состоянии здоровья, заработать неконтролируемое воспаление или получить разжижители крови, как и у других больных. Более того, исследователи не обнаружили заметного увеличения левого желудочка. До сих пор непонятно, почему именно правый желудочек больше страдал от вируса.
Исследовательская группа предполагает, что развитию увеличенной правой камеры способствует множество факторов, в том числе: низкий уровень кислорода, который вызывает сжатие кровеносных сосудов; прямое поражение вирусом; повреждения от воспалительных иммунных клеток, называемых цитокинами, и тромбов.
Учёные полагают, что коронавирус пробивается в клетки человека, связываясь с рецептором, называемым ACE2, который чаще всего обнаруживается в лёгких, но также находится на поверхности клеток кровеносных сосудов.
Другие исследования предполагают, что атаки вируса на кровеносные сосуды приводят к определённым состояниям здоровья, которые, в свою очередь, как считают учёные из Синайского университета, способствуют увеличению правого желудочка.
От коронавируса умер 41% пациентов с увеличенными правыми желудочками, в то время как скончалось только 11% тех людей, чьи правые желудочки были на ЭхоКГ в норме.
ЭхоКГ легко проводить у постели больного. Это означает, что инфицированных пациентов не нужно транспортировать из больничных палат, что потенциально может подвергать опасности других пациентов и в большей степени персонал больницы. Новое исследование также предполагает, что проведение визуального анализа позволит врачам предсказать, когда пациенту с коронавирусом может стать хуже.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
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