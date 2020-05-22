Может ли сердце подсказать, кто умрет от коронавируса?

Становится ясно, что коронавирус поражает сердце и лёгкие, и, согласно новому исследованию, пагубное воздействие вируса на сердечную камеру может помочь предположить, кто умрёт от заражения.

Исследователи из Медицинской школы Икан Синайского университета следили за состоянием 110 госпитализированных пациентов с коронавирусом и их медицинскими картами.

Согласно статье, которая была принята в медицинский журнал, но ещё не опубликована, скончалось почти 62% пациентов с увеличенными правыми желудочками — сердечными отделами, перекачивающими кровь с низким содержанием кислорода в лёгкие.

Эту тему поднимают из-за того, что количество случаев смерти от коронавируса в США превысило 90 000 человек, и врачи пытаются найти объяснения тому, почему у некоторых пациентов проявляются лишь незначительные симптомы, а другие умирают от инфекции.

Из 110 пациентов, выбранных учёными Синайского университета для своего исследования, в конечном итоге умер 21 человек.

Начальные данные из Китая свидетельствуют о том, что у 19% пациентов с коронавирусом были проблемы с сердцем, и с тех пор это повсеместно отмечают и врачи в США.

Многие американские медики зачастую вводят разжижители крови пациентам с коронавирусом, потому что у многих из них появляются потенциально смертельно опасные тромбы.

Врачи внимательно наблюдают за пациентами с коронавирусом, следя за признаками воздействия вируса на их сердца.

” От коронавируса умер 41% пациентов с увеличенными правыми желудочками, в то время как скончалось только 11% тех людей, чьи правые желудочки были на ЭхоКГ в норме

Исследование Синайского университета было принято в ”Журнал американского колледжа кардиологии: методы визуализации сердечно-сосудистой системы” (JACC: Cardiovascular Imaging), но ещё не было опубликовано.

Все 110 находившихся под наблюдением пациентов имели показатели, свидетельствующие о том, что у них могут быть проблемы с сердцем, и для оценки сердечной функции им делали эхокардиограммы (ЭхоКГ).

30% пациентов, которым были сделаны ЭхоКГ, уже находились в критическом состоянии на аппаратах ИВЛ, помогавших им дышать.