Может ли работодатель отправить вернувшегося из путешествия работника в неоплачиваемый отпуск? Поясняет эксперт

Руководитель отдела превенции Инспекции труда Кайре Саареп говорит, что Закон о трудовом договоре не регулирует порядок объявления чрезвычайной ситуации на предприятиях. ”Работодатель и работник могут договориться о неоплачиваемом отпуске, но стоит подчеркнуть, что речь идет только о договоренности. Это означает, что работодатель в одностороннем порядке не может назначить неоплачиваемый отпуск или уменьшить оплату труда.

Если работодатель не предоставляет работу, а работник готов работать, то это ситуация статьи 35 закона о трудовом договоре, согласно которой работодатель должен оплатить это время из расчета средней зарплаты”

Специалист отмечает, что разумнее всего прийти по данному вопросу к компромиссу (например, предоставление основного отпуска, дополнительного отпуска, неоплачиваемого отпуска, удаленная работа, временный переход на частичную занятость и т.д.).

”Все договоренности предполагают согласие обеих сторон”, — отметила Саареп и посоветовала следить за информацией на сайте Департамента здоровья. На рабочих местах также следует придерживаться требований гигиены: правильное мытье рук, дезинфекция, проветривание помещений, прикрывание рта и носа при кашле или чихании.

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