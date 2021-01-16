Moderna против BioNTech/Pfizer. Что общего у двух вакцин, а в чем разница?

Что общего у двух вакцин?

Обе вакцины разработаны на основании технологии mRNS. Вакцина содержит вестник mRNS, который при попадании в организм помогает произвести s-протеин коронавируса. Этот протеин вирус использует, чтобы проникнуть в клетки. Таким образом, иммунитет учится распознавать коронавирус и сможет защитить организм в случае контакта с вирусом.

Вакцины не содержат живой вирус. Обе вакцины синтезированы искусственно, они не содержат клеток людей, эмбрионов и микрочипы.

Обе вакцины можно произвести быстрее их аналогов. Вакцины на основании технологии mRNS отличаются от других вакцин быстрым производством. Это особенно важно в борьбе с пандемией.

Их эффективность почти одинаковая. Moderna и BioNTech/Pfizer во время клинических испытаний показали равноценную эффективность — 94% Moderna и 95% BioNTech/Pfizer.

Обе вакцины отвечают стандартам качества и безопасности ЕС.

В чем различия?

Хранение вакцин сильно отличается. Вакцину BioNTech/Pfizer надо хранить при температуре от -60 до -90 градусов Цельсия, а после разморозки её срок годности составляет пять дней. Для этой вакцины нужны специальные холодильники. В случае Moderna вакцину нужно хранить в холодильнике при -25 градусах Цельсия.

Прививку вакциной Moderna можно делать более узкому кругу людей. Вакцину BioNTech/Pfizer можно использовать для вакцинации людей от 16 лет и старше, тогда как вакцина Moderna доступна людям старше 18 лет. Это связано с выборкой добровольцев, принявших участие в испытаниях.

У вакцин разный интервал между прививками. Обе вакцины подразумевают получение двух доз для полной защиты. В случае Moderna между прививками должны пройти 28 дней, в случае BioNTech/Pfizer — 21 день.



Государственное агентство лекарств отмечает, что пока вакцины в ЕС доступны в ограниченном количестве, пациент сам не может выбирать, какой вакциной его будут прививать. Это решение должен принять лечащий врач, оценив состояние здоровья пациента, риск аллергических реакций и другие аспекты. Вакцинация от Covid-19 добровольна и оплачивается государством.

