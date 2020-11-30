Moderna оценила эффективность вакцины от COVID в 100% при тяжелых случаях

Moderna сообщила о 100-процентной эффективности своей вакцины от коронавируса при тяжелых случаях заболевания. Компания решила подать заявку на использование препарата в США.
Эффективность вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Moderna, при первичном анализе составила 94,1%, а при тяжелых случаях заболевания — 100%. Результаты исследования опубликованы на сайте компании.
В испытаниях вакцины участвовали более 30 тыс. добровольцев. Из них коронавирусом заразились 196 человек — это 185 добровольцев, которые получили плацебо, и 11 человек, получивших вакцину. Таким образом, эффективности препарата составила 94,1%.
Moderna также оценила, как ее вакцина работает при тяжелых случаях COVID-19. Среди участников исследования тяжелой формой коронавируса переболели 30 человек. Все они были в группе, которая получила плацебо. Среди добровольцев, получивших вакцину, никто COVID-19 в тяжелой форме не заболел, что говорит о 100-процентной эффективности вакцины при подобных случаях, отметили в компании.
Эффективность вакцины не зависит от возраста, расы и пола, отметили в компании. Среди тех, кто получил плацебо, от коронавируса умер один человек.
Moderna также сообщила, что 30 ноября подаст заявку на использование своей вакцины в США. Ее должно будет рассмотреть Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA). Ранее запрос на регистрацию вакцины в Соединенных Штатах направила фармацевтическая компания Pfizer, отчитавшаяся о 94% эффективности своего препарата.
Moderna немного понизила предварительную оценку эффективности своей вакцины от коронавируса. 16 ноября она сообщила, что эффективность препарата составила 94,5%.
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