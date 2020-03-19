19.03.2020, 20:36

Многие стоматологические клиники прекратили оказание плановых услуг. Но неотложная помощь оказывается

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Многие стоматологические клиники прекратили оказание плановых услуг. Но неотложная помощь оказывается
Foto: MARI LUUD

В связи со сложившееся в стране из-за коронавируса ситуацией многие стоматологи прекратили оказание услуг планового лечения. Однако, как сообщает Больничная касса, неотложная стоматологическая помощь людям все же оказывается.

Проконсультироваться со своим стоматологом можно по телефону. При необходимости врач сможет выписать лекарство. В случае острого стоматологического заболевания для получения неотложной помощи можно обратиться в определенные клиники, список которых можно найти на сайте кассы.

Для обеспечения безопасности необходима предварительная регистрация.

Как застрахованные, так и незастрахованные взрослые имеют право получать бесплатное лечение зубов только в виде неотложной помощи, которую оказывают, когда отсрочка помощи или ее неоказание может стать причиной смерти нуждающегося в помощи или устойчивого нарушения здоровья. Неотложную помощь оказывают в таких экстренных случаях, когда они требуют удаления зуба или вскрытия гнойника. Имеет ли место неотложная помощь, решает зубной врач.

Услуги в случае неотложной помощи

Обследование больного, консультация, отметка статуса, составление плана лечения, определение гигиенических или пародонтальных индексов, удаление зубного налёта;
Поверхностная анестезия (обезболивание слизистой);
Инъекционная анестезия (введение обезболивающего через шприц);
Удаление зуба с одном корнем;
Удаление зуба с несколькими корнями;
Удаление глубоко обломавшегося зуба или разрушившегося зуба;
Вскрытие гнойного очага и проведение лечения;
Гемостаз с зашиванием;
Повторный контроль после хирургического вмешательства;
Удаление зуба или имплантата (при помощи остеотомии – частичного удалении кости);
Интраоральный снимок зуба;
Панорамный снимок зубов.

Неотложную помощь можно получить только у договорных партнеров Больничной кассы так как Больничная касса оплачивает услуги, оказанные застрахованным или незастрахованным взрослым пациентам только через своих договорных партнеров. В случае если у человека нет медицинской страховки, неотложная помощь будет оплачена из государственного бюджета.

Список стоматологических клиник, которые оказывает неотложную стоматологическую помощь в экстренной ситуации, можно найти ЗДЕСЬ.

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