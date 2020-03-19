Многие стоматологические клиники прекратили оказание плановых услуг. Но неотложная помощь оказывается

Проконсультироваться со своим стоматологом можно по телефону. При необходимости врач сможет выписать лекарство. В случае острого стоматологического заболевания для получения неотложной помощи можно обратиться в определенные клиники, список которых можно найти на сайте кассы.

Для обеспечения безопасности необходима предварительная регистрация.

Как застрахованные, так и незастрахованные взрослые имеют право получать бесплатное лечение зубов только в виде неотложной помощи, которую оказывают, когда отсрочка помощи или ее неоказание может стать причиной смерти нуждающегося в помощи или устойчивого нарушения здоровья. Неотложную помощь оказывают в таких экстренных случаях, когда они требуют удаления зуба или вскрытия гнойника. Имеет ли место неотложная помощь, решает зубной врач.

Услуги в случае неотложной помощи

Обследование больного, консультация, отметка статуса, составление плана лечения, определение гигиенических или пародонтальных индексов, удаление зубного налёта;

Поверхностная анестезия (обезболивание слизистой);

Инъекционная анестезия (введение обезболивающего через шприц);

Удаление зуба с одном корнем;

Удаление зуба с несколькими корнями;

Удаление глубоко обломавшегося зуба или разрушившегося зуба;

Вскрытие гнойного очага и проведение лечения;

Гемостаз с зашиванием;

Повторный контроль после хирургического вмешательства;

Удаление зуба или имплантата (при помощи остеотомии – частичного удалении кости);

Интраоральный снимок зуба;

Панорамный снимок зубов.