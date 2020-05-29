Минсоцдел: поправки к закону повысят доступность инновационных лекарств

”Эффективные, качественные и безопасные лекарства помогают решить многие проблемы со здоровьем, улучшить качество жизни, продлить ее продолжительность и сократить расходы на лечение в больнице. Запланированные изменения помогут улучшить доступность лекарств и аптечных услуг, упростить путешествие с лекарствами и возращение фармацевтических отходов обратно в аптеку для предотвращения их попадания в окружающую среду”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Благодаря поправкам можно будет ввозить инновационные лекарства в Эстонию без разрешения на продажу в исключительных случаях уже на этапе клинических испытаний лекарственного средства. В исключительных случаях планируется выдавать разрешения на ввоз лекарственных препаратов для пациентов, которые страдают от хронических или тяжело протекающих заболеваний, или чье заболевание считается опасным для жизни и которое не лечится существующими разрешенными лекарственными средствами.

”Благодаря этим изменениям мы улучшим доступность инновационных лекарств уже на стадии клинических испытаний, если в Эстонии не проводят это исследование и участие пациентов в этом исследовании невозможно. Также мы можем обеспечить нашим пациентам доступ к новым лекарствам в той ситуации, когда нет других вариантов лечения”, — добавил министр Танель Кийк.

Кроме того, планируются изменения, которые облегчат возврат недействующих лекарств обратно в аптеку. Благодаря изменениям также планируется предоставление видео-консультации в аптеке филиала в сельской местности, где поблизости нет других аптек, упрощение условий содержания филиала аптеки на территории аэропорта, модернизация условия рекламы лекарственных средств и облегчить путешествие с лекарствами, в том числе получение шенгенского свидетельства на поездки с лекарственными средствами.

План разработать поправки к закону был создан в 2016 году, когда они также прошли этап согласования. На сегодняшний день законопроект также прошел два официальных круга согласования.

Планируется, что закон вступит в силу в соответствии с общей процедурой, за исключением пунктов законопроекта относительно отдельной заявки на получение лицензии на деятельность по производству и оптовой продаже лекарственных средств, которая вступит в силу 1 января 2021 года, и поправок, касающихся процедуры выдачи проездных документов на лекарственные средства, которые вступают в силу 1 сентября 2021 года.