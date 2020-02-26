Министр социальных дел: реакция в Эстонии на коронавирус пропорциональна угрозе

"Цель государства — предупредить проникновение вируса в Эстонию. Провести разъяснительную работу, чтобы люди были внимательными в отношении своего состояния здоровья, а работники здравоохранения знали, чего делать с человеком, у которого есть симптомы коронавируса. Департамент здоровья дал аэропорту и пассажирскому порту инструкции, как действовать, если в Эстонию прибыл человек с симптомами коронавируса", — сказал Кийк.

По словам министра, у властей нет планов ограничивать поездки или осуществлять сплошной контроль прибывающих в страну людей. "Так как инкубационный период у коронавируса две недели, то нецелесообразно проверять людей, у которых нет ни одного симптома заболевания. Если у человека есть коронавирус, но тест окажется отрицательным, то это создаст у него ложную уверенность", — пояснил Кийк.

Кийк рекомендует планирующим поездки людям руководствоваться рекомендациями Министерства иностранных дел и не посещать Китай, Тенерифе и районы Италии, где зафиксированы вспышки заболеваемости.

"В Северной Италии и на Тенерифе авиационные службы следят, чтобы люди с подозрительными симптомами не садились в самолет. Контроль производится уже в пункте вылета, — сказал Кийк. — Если человек с симптомами заболевания будет обнаружен во время полета, то информация об этом передается в аэропорт прибытия, где дальше будут действовать, согласно установкам Департамента здоровья".