01.07.2020, 15:28

Министр социальных дел: психическое здоровье необходимо ценить наравне с физическим


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Läbipõlemine.
Läbipõlemine.Foto: Hendrik Osula

Министерство социальных дел сегодня представило Зеленую книгу по психическому здоровью, цель которой — внести больший вклад в профилактику, раннее выявление проблем психического здоровья и своевременное предоставление качественной помощи по всей Эстонии.

”За последние десять лет произошло много положительных изменений в области психического здоровья. Созданы детские психологические центры и кабинеты, государство поддерживает обучение родителей навыкам воспитания детей, в образовательных учреждениях есть программы для обучения и развития социальных и эмоциональных навыков, созданы новые услуги и многие из них доступны и в интернете. Однако впереди еще долгий путь. Каждый год растут расходы на психическое здоровье в системе здравоохранения. Именно поэтому мы должны еще больше инвестировать в профилактику и обращать на психическое здоровье такое же внимание, как и на физическое. Каждый из нас может внести свой вклад в защиту себя и своих близких, однако очень важная роль в поддержке психического здоровья находится в руках общины, работодателей, учреждений культуры и образования, местных самоуправлений, всех министерств и у государства в целом”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Больничная касса в 2018 году покрыла расходы, связанные с психическими расстройствами на общую сумму в размере 47,5 миллионов евро (в 2017 году эта сумма составила 43,7 млн евро и в 2016 — 40,7 млн евро). Деньги пошли как на расходы, связанные напрямую с лечением психических расстройств, лекарственные препараты, так и на выплату пособий по нетрудоспособности.

”Многие проблемы с психическим здоровьем можно предотвратить. Умение заметить проблемы, связанные с психическим здоровьем у человека и быть первым, кто его поддержит — это такой же важный навык как и оказание физической первой помощи для спасения человеческих жизней. Это не заменит профессиональной помощи, но это может помочь сделать первый шаг на пути к улучшению ситуации. Увеличение расходов на психическое здоровье показывает, что все больше людей осмеливаются искать помощи, однако по-прежнему проблемы психического здоровья считаются чем-то позорным. Информация на основе фактических данных помогает при незнании и страхе. Необходимо также заниматься и формированием среды для поддержания психического здоровья, и чтобы помощь была доступна всем, независимо от возраста или особых потребностей”, — отметила руководитель НКО Peaasjad, клинический психолог Анна-Кайса Ойдермаа.

Доступность психологической помощи на первичной ступени здравоохранения значительно улучшилась. Более половины новых медицинских центров также предлагают психологическую помощь. Сотрудничество между специалистами улучшилось, семейные врачи могут использовать терапевтический фонд при направлении человека к клиническому психологу или электронным путем консультироваться с психиатром для уточнения диагноза пациента и назначения ему лечения.

”Люди с проблемами психического здоровья все чаще и смелее обращаются к семейным медсестрам и врачам, и я очень признательна тем людям, которые находят в себе силы и обращаются за помощью. На протяжении многих лет семейные врачи помогают людям с различными проблемами психического здоровья. Семейные врачи готовы быть первым контактом для всех пациентов с психическими расстройствами, однако для этого необходимо улучшить возможности семейных врачей, чтобы они могли консультироваться со специалистами в области психического здоровья. Очень важную роль в доступности услуг играют медицинские сестры психического здоровья и клинические психологи. Человек должен своевременно получить профессиональную помощь и не должен оставаться с усугубляющейся проблемой наедине”, — сказала член правления Союза семейных врачей, семейный врач Кармен Йоллер.

Наиболее острая проблема — это отсутствие специалистов в области психического здоровья и психиатров, поэтому зачастую люди ждут помощи дольше положенного. Согласно плану развития психиатрии, который подготовил Союз психиатров Эстонии, в Эстонии не хватает около 30 психиатров. Кроме того, большое количество из практикующих психиатров уже достигли пенсионного возраста. На первичном уровне необходимо 130-160 медицинских сестер психического здоровья или психологов, в психиатрии не хватает 210-260 сестер или клинических психологов. Также не хватает как школьных психологов, так и психологов по работе с персоналом.

”Несмотря на то, что в последние годы система услуг психического здоровья значительно улучшилась и лечение стало более доступным, оказание психологической помощи все еще фрагментировано, денег по-прежнему не хватает и доступность помощи в разных регионах неодинакова. Для улучшения доступности специализированной психологической помощи помощь необходимо предоставлять, по крайней мере, в каждом уезде”, — добавила глава Союза психиатров, психиатр Анне Клейнберг.

Зеленая книга — это целостный документ, который содержит описание организации помощи и проблемные места в этой сфере. Основное внимание в этом документе уделяется профилактике и своевременной помощи, а также предлагаются шаги для развития этой сферы. При составлении Зеленой книги исходили из плана развития здоровья населения на 2020-2030 годы — продлить здоровый образ жизни жителей Эстонии за счет сокращения преждевременной смертности и заболеваемости.

Зеленая книга по психическому здоровью была направлена на согласование другим министерствам и партнерским организациям. Обратная связь от которых ожидается к 14 августа. На основе полученных отзывов будут внесены изменения, и осенью документ будет представлен на утверждение правительству. Конкретные измеримые действия и ресурсы будут описаны в последующих документах. Первый документ будет составлен по предотвращению самоубийств, который должен быть готов к концу 2021 года.

В программе действий, утвержденной Правительством Республики 30 мая 2019 года, была поставлена задача составить Зеленую книгу для поддержания позитивного психического здоровья, скоординированной профилактики проблем и обеспечения процессов лечения.

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