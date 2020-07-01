Министр социальных дел: психическое здоровье необходимо ценить наравне с физическим

”За последние десять лет произошло много положительных изменений в области психического здоровья. Созданы детские психологические центры и кабинеты, государство поддерживает обучение родителей навыкам воспитания детей, в образовательных учреждениях есть программы для обучения и развития социальных и эмоциональных навыков, созданы новые услуги и многие из них доступны и в интернете. Однако впереди еще долгий путь. Каждый год растут расходы на психическое здоровье в системе здравоохранения. Именно поэтому мы должны еще больше инвестировать в профилактику и обращать на психическое здоровье такое же внимание, как и на физическое. Каждый из нас может внести свой вклад в защиту себя и своих близких, однако очень важная роль в поддержке психического здоровья находится в руках общины, работодателей, учреждений культуры и образования, местных самоуправлений, всех министерств и у государства в целом”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Больничная касса в 2018 году покрыла расходы, связанные с психическими расстройствами на общую сумму в размере 47,5 миллионов евро (в 2017 году эта сумма составила 43,7 млн евро и в 2016 — 40,7 млн евро). Деньги пошли как на расходы, связанные напрямую с лечением психических расстройств, лекарственные препараты, так и на выплату пособий по нетрудоспособности.

”Многие проблемы с психическим здоровьем можно предотвратить. Умение заметить проблемы, связанные с психическим здоровьем у человека и быть первым, кто его поддержит — это такой же важный навык как и оказание физической первой помощи для спасения человеческих жизней. Это не заменит профессиональной помощи, но это может помочь сделать первый шаг на пути к улучшению ситуации. Увеличение расходов на психическое здоровье показывает, что все больше людей осмеливаются искать помощи, однако по-прежнему проблемы психического здоровья считаются чем-то позорным. Информация на основе фактических данных помогает при незнании и страхе. Необходимо также заниматься и формированием среды для поддержания психического здоровья, и чтобы помощь была доступна всем, независимо от возраста или особых потребностей”, — отметила руководитель НКО Peaasjad, клинический психолог Анна-Кайса Ойдермаа.