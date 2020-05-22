Министерство здравоохранения Канады одобрило первые испытания вакцины против COVID-19
В первой стадии испытаний будет принимать участие около 100 здоровых человек в возрасте от 18 до 55 лет, пишет Clinical Trials Arena.
В первой стадии испытаний будет принимать участие около 100 здоровых человек в возрасте от 18 до 55 лет, пишет Clinical Trials Arena.
Канадский центр вакцинологии (КЦВ) при университете Далхаузи получил одобрение Министерства здравоохранения Канады на проведение первых в стране клинических испытаний потенциальной вакцины против коронавируса COVID-19.
Премьер-министр Джастин Трюдо объявил об этом на пресс-конференции, состоявшейся 16 мая. Трюдо отметил, что, если испытания пройдут успешно, Национальный исследовательский совет будет сотрудничать с производителями в рамках изготовления и распространения вакцины.
Образец вакцины от COVID-19 был разработан китайской компанией CanSino Biologics. С этой компанией и работает команда КЦВ из 45 человек, сообщила канадская общественная телекомпания CBC.
Штамм вакцины, получивший название Ad5-nCoV, был создан с использованием другого вируса, видоизменённого так, чтобы не быть заразным для людей. По словам директора КЦВ Скотта Гальперина, штамм экспрессирует на своей поверхности антиген COVID-19, известный как шиповидный белок.
Испытания, основанные на исследованиях, в настоящее время проводимых в Китае, ожидают утверждения в Комиссии по этике и должны начаться в ближайшие две недели. В первой стадии испытаний будут принимать участие около 100 здоровых человек в возрасте от 18 до 55 лет. В соответствии с указаниями о безопасности, позднее к исследованию присоединятся испытуемые в возрасте 65 лет и старше.
На второй стадии испытаний будет вакцинировано ещё 500 человек в возрасте от 18 до 85 лет. Участников будут наблюдать в течение полугода после вакцинации, общая продолжительность исследования составит от шести до восьми месяцев.
После того как испытуемый получит вакцину, команда КЦВ проанализирует его кровь, проведёт физическое обследование и отследит другие признаки и симптомы, в том числе иммунный ответ. Испытуемые также должны будут вести дневник для регистрации любых появляющихся симптомов.
Если вторая стадия окажется успешной, команда планирует перейти к третьей стадии исследования, в ходе которой будет оцениваться способность вакцины защищать от COVID-19 уже под воздействием вируса.
Канадский центр вакцинации проведёт мероприятия первой стадии исследования самостоятельно, прочие организации при поддержке Канадской исследовательской сети по иммунизации присоединятся на второй стадии.
Ожидается, что в ближайшие несколько недель в Канаде появится много желающих принять участие в клинических испытаниях.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Собянин заявил о необходимости сохранить ограничения в Москве
Что и кто заражает людей коронавирусом в магазинах
Зачем добавлять соль в воду для мытья полов
Погребняк заразился коронавирусом