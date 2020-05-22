Министерство здравоохранения Канады одобрило первые испытания вакцины против COVID-19

Канадский центр вакцинологии (КЦВ) при университете Далхаузи получил одобрение Министерства здравоохранения Канады на проведение первых в стране клинических испытаний потенциальной вакцины против коронавируса COVID-19.

Премьер-министр Джастин Трюдо объявил об этом на пресс-конференции, состоявшейся 16 мая. Трюдо отметил, что, если испытания пройдут успешно, Национальный исследовательский совет будет сотрудничать с производителями в рамках изготовления и распространения вакцины.

Образец вакцины от COVID-19 был разработан китайской компанией CanSino Biologics. С этой компанией и работает команда КЦВ из 45 человек, сообщила канадская общественная телекомпания CBC.

Штамм вакцины, получивший название Ad5-nCoV, был создан с использованием другого вируса, видоизменённого так, чтобы не быть заразным для людей. По словам директора КЦВ Скотта Гальперина, штамм экспрессирует на своей поверхности антиген COVID-19, известный как шиповидный белок.

Испытания, основанные на исследованиях, в настоящее время проводимых в Китае, ожидают утверждения в Комиссии по этике и должны начаться в ближайшие две недели. В первой стадии испытаний будут принимать участие около 100 здоровых человек в возрасте от 18 до 55 лет. В соответствии с указаниями о безопасности, позднее к исследованию присоединятся испытуемые в возрасте 65 лет и старше.

На второй стадии испытаний будет вакцинировано ещё 500 человек в возрасте от 18 до 85 лет. Участников будут наблюдать в течение полугода после вакцинации, общая продолжительность исследования составит от шести до восьми месяцев.

После того как испытуемый получит вакцину, команда КЦВ проанализирует его кровь, проведёт физическое обследование и отследит другие признаки и симптомы, в том числе иммунный ответ. Испытуемые также должны будут вести дневник для регистрации любых появляющихся симптомов.

Если вторая стадия окажется успешной, команда планирует перейти к третьей стадии исследования, в ходе которой будет оцениваться способность вакцины защищать от COVID-19 уже под воздействием вируса.