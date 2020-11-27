Медработник литовской больницы: один пациент даже в реанимации не верил в коронавирус

Медсестра отделения интенсивной терапии Оне Барткене сказала, что сами врачи во время работы на таких объектах подкашивают свое физическое и эмоциональное здоровье: падают в обмороки от усталости, страдают от мигреней, повышения давления. До пандемии такого не было. Не было такого и во время первой волны.

О работе в реанимационном отделении Сантаришкской клинике Барткене рассказала во время удаленной конференции через Facebook. Рабочий день начинается рано утром — на полчаса раньше, чем до пандемии.

Сначала пересчитывают врачей. "Часто эти данные не радуют", — признала медработник. Потом смотрим, какие пациенты есть и где. Всего 4 поста: на двух по 6 коек, на 1 — семь, на четвертом — четыре. Врачи распределяют их и идут одеваться (это требует 10 минут). С 7 ч. медики уже в защитных костюмах, в которых придется работать не менее 4 часов. "Каждое движение дается с трудом, поскольку костюм создает "тепличный эффект": мы потеем, потом нам становится прохладно, ведь скопившаяся влага никуда не уходит. Нижнее белье, рабочая одежда, все это под костюмом намокает и не сохнет. Когда закончится физическая работа, садимся писать, становится прохладно. Эта смена температуры утомляет. А еще респираторы, которые нельзя снимать — ни попить, ни чихнуть. Мы не можем снимать защиту с лица — ни маску, ни щиток. Как известно, некоторые маски с пушком щекочут лицо. Можете представить, как мы себя чувствуем, если чихнули? Ведь почистить нос не можем", — улыбнулась медработник. Иногда бывают тяжелые больные. Тогда врачи работают до 7 часов, каждые несколько часов они проводят необходимые процедуры.

Врачей и медперсонала не хватает. "Нам очень не хватает рабочих рук. В последнее время считаем больницы, аппараты ИВЛ, койки. Но почти не говорят о людях. У нас не хватает людей, нет рабочих рук.

Насколько мне известно, врачи из реанимации просят помощи у волонтеров. Ситуация безнадежная, мы пытаемся залатать дыры с помощью волонтеров-студентов, которые в силу нехватки опыта многое не могут сделать. Это очень сложно. Но мы благодарны за помощь. Они могут повернуть пациента, принести, что нужно, подержать за руку, поговорить с человеком — это очень важная работа. У нас самих времени на это не хватает", — сказала Барткене.