Медику в Сингапуре по ошибке ввели пятикратную дозу вакцины от коронавируса

Ошибку обнаружили спустя несколько минут, когда сотрудник отдыхал в специально отведенном месте. Старших врачей немедленно предупредили, а весь персонал обследовали на предмет побочных эффектов и реакций.

Медика отправили в больницу для дальнейшего наблюдения и выписали через два дня. В SNEC заявили, что продолжают следить за его самочувствием, хотя он чувствует себя хорошо и выглядит здоровым.

Тестовая вакцинация проводилась исключительно среди сотрудников центра. Руководство учреждения сообщило, что ошибка произошла из-за человеческого фактора и неудовлетворительной координации в команде. Работника, отвечающего за разведение вакцины, вызвали по срочному делу, а другой сотрудник взял концентрированный раствор, думая, что это готовый препарат.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!