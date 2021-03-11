Медикам удалось полностью вылечить мужчину от ВИЧ

По их словам, в организме 40-летнего лондонца не обнаружили вируса спустя 30 месяцев после прекращения антиретровирусной терапии, его объявили вылечившимся более года назад. Согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале The Lancet, Кастильехо удалось избавиться от ВИЧ путем лечения стволовыми клетками, которое он проходил из-за рака. У доноров стволовых клеток, полученных лондонцем, есть необычный ген, обеспечивающий защиту от ВИЧ.

Ведущий исследователь профессор Равиндра Кумар Гупта из Кембриджского университета сказал ”Би-би-си”: ”Это почти наверняка излечение от ВИЧ. У нас уже два с половиной года ремиссии без антиретровирусных препаратов”.

По словам ученых, трансплантация стволовых клеток, предположительно, останавливает способность вируса к репликации внутри организма. Иммунные клетки пациента заменяются донорскими, которые сопротивляются инфекции.

При этом Гупта заявил, что лечение стволовыми клетками используется в последнюю очередь для пациентов с ВИЧ, ”у которых также есть опасные для жизни гематологические злокачественные заболевания”. Это связано с тем, что подобные методы сопряжены с высоким риском. ”Такое лечение не будет широко предлагаться пациентам с ВИЧ, которые проходят успешное антиретровирусное лечение”, — сказал ученый.

Первым человеком, которого официально признали вылечившимся от ВИЧ стал американец Тимоти Рей Браун. Ему в 2007 году провели две трансплантации костного мозга в Берлине, что помогло получить иммунитет к ВИЧ. Брауна назвали ”берлинским пациентом”.

Осенью прошлого года американец скончался. Партнер Брауна Тим Хоффген рассказал, что тот в течение пяти месяцев боролся с лейкемией.