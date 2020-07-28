Медицинский стартап с эстонским участием разработал технологию, которая может ежегодно спасать тысячи жизней

Туром инвестирования управляла эстонская фирма венчурного капитала Tera Ventures. В туре также участвовали крупнейший в Великобритании частноправовой поставщик услуг здравоохранения InHealth Ventures, ведущий спонсор биомедицинских исследований Wellcome Trust и опытные инвесторы технологического сектора.

Стартап Transformative AI разработал основанный на искусственном интеллекте алгоритм, способный с 94% точностью прогнозировать внезапную остановку сердца у человека. Одним из основателей стартапа является Марек Сиренди, получивший докторскую степень по физике в Кембриджском университете, и ранее работавший научным сотрудником в Европейском центре ядерных исследований (CERN) в Швейцарии.

«Разработанный Transformative AI алгоритм включает программное обеспечение, наблюдающее за пациентом в больнице и умеющее распознавать минимальные изменения, позволяющие прогнозировать остановку сердца. Это, в свою очередь, позволяет специалистам своевременно использовать дефибриллятор, чтобы предотвратить смерть пациента или серьезные повреждения его нервной системы. Например, внедрение нашего программного обеспечения во всех больницах США может спасать около 10 000 жизней в год», - пояснил Сиренди.

Transformative AI сотрудничает с рядом лучших в мире медицинских центров, включая Северо-эстонскую региональную больницу, чтобы иметь возможность собирать и анализировать данные пациентов. Команда мирового уровня включает занимающихся данными ученых, кардиологов и медицинских исследователей. Стартап подал заявки на патенты, первый из которых уже выдан, а также опубликовал несколько признанных экспертами статей.

Учредитель и партнер Tera Ventures Андрус Окс, также ставший членом совета Transformative AI, отметил, что Transformative AI разработал технологию, которая, по словам специалистов, может ежегодно спасать тысячи жизней и способна стать поворотным моментом в профилактике и лечении заболеваний. «Инвестирование в такие технологии будущего нужно для того, чтобы молодое поколение исследователей и новаторов могло разрабатывать решения, которые повлияют на будущее всего человечества. Инновации в области медицины необходимы, и молодые эстонские исследователи играют здесь очень важную роль», - добавил Окс.