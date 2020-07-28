28.07.2020, 09:31

Медицинский стартап с эстонским участием разработал технологию, которая может ежегодно спасать тысячи жизней


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Медицинский стартап с эстонским участием разработал технологию, которая может ежегодно спасать тысячи жизней
Скриншот программного обеспечения Transformative AITransformative AI

Стартап с эстонским участием Transformative AI, создавший основанный на искусственном интеллекте алгоритм прогнозирования внезапной остановки сердца, привлек от инвесторов 1,7 миллиона долларов (порядка 1,5 миллиона евро).

Туром инвестирования управляла эстонская фирма венчурного капитала Tera Ventures. В туре также участвовали крупнейший в Великобритании частноправовой поставщик услуг здравоохранения InHealth Ventures, ведущий спонсор биомедицинских исследований Wellcome Trust и опытные инвесторы технологического сектора.

Стартап Transformative AI разработал основанный на искусственном интеллекте алгоритм, способный с 94% точностью прогнозировать внезапную остановку сердца у человека. Одним из основателей стартапа является Марек Сиренди, получивший докторскую степень по физике в Кембриджском университете, и ранее работавший научным сотрудником в Европейском центре ядерных исследований (CERN) в Швейцарии.

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«Разработанный Transformative AI алгоритм включает программное обеспечение, наблюдающее за пациентом в больнице и умеющее распознавать минимальные изменения, позволяющие прогнозировать остановку сердца. Это, в свою очередь, позволяет специалистам своевременно использовать дефибриллятор, чтобы предотвратить смерть пациента или серьезные повреждения его нервной системы. Например, внедрение нашего программного обеспечения во всех больницах США может спасать около 10 000 жизней в год», - пояснил Сиренди.

Transformative AI сотрудничает с рядом лучших в мире медицинских центров, включая Северо-эстонскую региональную больницу, чтобы иметь возможность собирать и анализировать данные пациентов. Команда мирового уровня включает занимающихся данными ученых, кардиологов и медицинских исследователей. Стартап подал заявки на патенты, первый из которых уже выдан, а также опубликовал несколько признанных экспертами статей.

Учредитель и партнер Tera Ventures Андрус Окс, также ставший членом совета Transformative AI, отметил, что Transformative AI разработал технологию, которая, по словам специалистов, может ежегодно спасать тысячи жизней и способна стать поворотным моментом в профилактике и лечении заболеваний. «Инвестирование в такие технологии будущего нужно для того, чтобы молодое поколение исследователей и новаторов могло разрабатывать решения, которые повлияют на будущее всего человечества. Инновации в области медицины необходимы, и молодые эстонские исследователи играют здесь очень важную роль», - добавил Окс.

Tera Ventures предлагает технологическим стартапам в своем портфеле доступ к экспертным знаниям и практической поддержке, необходимой для перехода от начальной стадии к зрелой компании и для привлечения капитала от международных инвесторов. Tera Ventures также помогает стартапам создать сетевые контакты на рынках, где такие компании хотят расширяться – например, в Великобритании, США и странах Азии. Ранее портфель стартапов Tera Ventures уже включал в себя несколько эстонских историй успеха, таких как GrabCAD, Cleveron, Monese, Snackable AI, Realeyes, Jobbatical, Brainbase, Scoro и др.

Компанию Transformative AI учредили в 2017 году эстонцы Марек Сиренди и Марек Рей, а также американец Джош Оппенгеймер. Марек Сиренди получил докторскую степень по физике в Кембриджском университете, и ранее работал научным сотрудником в Европейском центре ядерных исследований (CERN) в Швейцарии. Марек Рей также получил докторскую степень в Кембридже и сегодня работает лектором и старшим научным сотрудником в Imperial College. Ранее он работал в Swiftkey, занимаясь развитием прогностических моделей глубокого обучения. Джош Оппенгеймер – врач неотложной медицины, получивший докторскую степень в университете Mount Sinai, магистерскую степень в Кембридже, а также степень в области политики здравоохранения в Принстоне.

Команда Transformative AI: сидят Вейджиа Ли, руководитель операций; Джош Оппенгеймер, соучредитель и исполнительный руководитель; Бунси Кешав, руководитель по отношениям с партнерами; стоят: Диого Сантос, занимающийся данными ученый; Марек Сиренди, соучредитель и руководитель по технологии.

Transformative AI
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