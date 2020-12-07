Мать 17-летней девушки из Литвы рассказала, как ее дочь едва не умерла от COVID-19

Инга рассказала, что в пятницу у ее дочери температура поднялась до 37,6 градусов, начались боли в животе. В выходные состояние не улучшилось, поэтому семья обратилась в приемное отделение Каунасской клиники. Инга о COVID-19 даже не думала — симптомы простуды у Эмилии были в октябре, с тех пор прошел месяц. Девушку оставили в больнице на обследование. "С понедельника до среды состояние Эмилии только ухудшалось: поднялась температура, болел живот. С ней тяжело было говорить по телефону, она задыхалась, стала болеть голова, горло. Через несколько дней нам сообщили, что состояние Эмилии критическое — ее перевели в реанимацию. Никому не желаю увидеть этот ужас, умирающего ребенка", — сказала Инга. Глава отделения интенсивной терапии детской клиники Вайдотас Гурскис сказал, что у Эмилии была тяжелая форма COVID-19. "Эта форма вызывает у людей младше 21 года бурную реакцию организма, нарушение в работе всех внутренних органов. (…) Пациентку подключали к аппарату ИВЛ, ее ввели в медикаментозную кому. (…) С пациенткой работала целая команда специалистов, это способствовало быстрому восстановлению организма", — сказал Гурскис.

Он порадовался тому, что у Эмилии не отказали почки, были лишь незначительные изменения в печени, а все проблемы быстро решились.

"Врачи ни на шаг не отходили от Эмилии, они и сейчас делают все, чтобы спасти нашу девочку. Только благодаря им она вышла из комы, я могу снова обнять ее", — сказала Инга. Она благодарит всех, кто боролся за жизнь ее дочери и предупреждает других.

"Мы слышим, как быстро распространяется инфекция, но люди не верят, что COVID-19 может вызвать осложнения не только у пожилых и больных людей, но и у детей, у подростков. Это кажется таким далеким, пока с этим не столкнешься. Я удивлена тому, что люди все еще ходят в магазины, собираются у елок. То, что случилось в нашей семье, могло случиться в любой другой семье. Берегите себя и своих близких, никто из родителей не хотел бы пережить тот ужас, с каким столкнулась наша семья", — сказала Инга. Гурскис напоминает основные симптомы COVID-19 у детей: температура выше 37, головная боль, боль в горле, ломота в костях, расстройство дыхания, потеря обоняния и вкуса, вялость, боль в животе, тошнота, понос. "Эта болезнь прячется под разными масками. Только родители знают, как обычно переносит болезнь их ребенок. Если появляются необычные симптомы, они становятся интенсивнее и не проходят — рекомендуем обращаться в ближайшее медучреждение. Большинство детей болеет легкой или бессимптомной формой COVID-19, но если родители обеспокоены, надо связаться со специалистами",– сказал врач.