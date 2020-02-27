27.02.2020, 14:31

Март Хельме о коронавирусе: никакой пандемии или эпидемии у нас нет. Но есть риск, и этим риском мы занимаемся

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Mart Helme
Mart HelmeFoto: Andres Putting

На сегодняшней пресс-конференции правительства министр внутренних дел Март Хельме, говоря о коронавирусе, сказал, что никакой чрезвычайно ситуации в Эстонии нет, и сравнил это заболевание с обычной простудой.

Хельме сказал, что обычная простуда теперь именуется по-новому и что во времена его молодости при похожих симптомах никому и в голову не приходило видеть в этом коронавирус. По оценке министра, речь идет об обычной простуде, от которой помогают теплые носки, гусиный жир, горчичники и тому подобное. ”Не было никакого коронавируса. Сейчас диагнозы ставятся на совершенно другом уровне”, — заметил он.

”У нас нет никакой чрезвычайной ситуации. У нас нет никакого кризиса. Никакой пандемии или эпидемии нет. Но есть риск — сказал министр. — И этим риском мы занимаемся. Его снижением до максимального низкого уровня. Прошу это учитывать”.

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Хельме заявил, что предыдущие правительства слишком придерживались принципа открытости и упразднили пограничный контроль. ”Откуда приехал этот носитель вируса? Из Ирана. Какие общины сейчас растут в Эстонии быстрее всего? Именно общины выходцев из регионов третьего мира с критичным уровнем санитарных и медицинских услуг. Давайте подумаем и об этом. Это не всегда ксенофобия”.

”Откуда в Эстонию пришла корь? Откуда вернулся сифилис? В Эстонии этих болезней не было уже очень давно, а теперь они вернулись. Не результат ли это открытости и жадности, в результате которой мы беспрепятственно впустили в страну дешевую рабочую силу?”

На вопрос журналиста о том, этично ли шутить сейчас на тему вируса, когда умирают люди, Хельме ответил, что раньше просто не умели диагностировать: ”Люди умирали и раньше. Знаете, шутить можно над чем угодно. И даже нужно”.

Министр социальных дел Танель Кийк сказал, что для борьбы с коронавирусом будет сформирована рабочая группа. Он отметил, что в данной ситуации важнее всего обеспечить быстрое движение информации между различными ведомствами и предоставление населению достоверных данных, чем данная группа и займется.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу добавил, что приоритет сейчас — оказать помощь жителям Эстонии. Также необходимы дополнительные меры пограничного контроля. ”Каталог мер сейчас составляется”, — добавил он.

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