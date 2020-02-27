Март Хельме о коронавирусе: никакой пандемии или эпидемии у нас нет. Но есть риск, и этим риском мы занимаемся

Хельме сказал, что обычная простуда теперь именуется по-новому и что во времена его молодости при похожих симптомах никому и в голову не приходило видеть в этом коронавирус. По оценке министра, речь идет об обычной простуде, от которой помогают теплые носки, гусиный жир, горчичники и тому подобное. ”Не было никакого коронавируса. Сейчас диагнозы ставятся на совершенно другом уровне”, — заметил он.

”У нас нет никакой чрезвычайной ситуации. У нас нет никакого кризиса. Никакой пандемии или эпидемии нет. Но есть риск — сказал министр. — И этим риском мы занимаемся. Его снижением до максимального низкого уровня. Прошу это учитывать”.



Хельме заявил, что предыдущие правительства слишком придерживались принципа открытости и упразднили пограничный контроль. ”Откуда приехал этот носитель вируса? Из Ирана. Какие общины сейчас растут в Эстонии быстрее всего? Именно общины выходцев из регионов третьего мира с критичным уровнем санитарных и медицинских услуг. Давайте подумаем и об этом. Это не всегда ксенофобия”.

”Откуда в Эстонию пришла корь? Откуда вернулся сифилис? В Эстонии этих болезней не было уже очень давно, а теперь они вернулись. Не результат ли это открытости и жадности, в результате которой мы беспрепятственно впустили в страну дешевую рабочую силу?”