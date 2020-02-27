Март Хельме о коронавирусе: никакой пандемии или эпидемии у нас нет. Но есть риск, и этим риском мы занимаемся

На вопрос журналиста о том, этично ли шутить сейчас на тему вируса, когда умирают люди, Хельме ответил, что раньше просто не умели диагностировать: ”Люди умирали и раньше. Знаете, шутить можно над чем угодно. И даже нужно”.
Министр социальных дел Танель Кийк сказал, что для борьбы с коронавирусом будет сформирована рабочая группа. Он отметил, что в данной ситуации важнее всего обеспечить быстрое движение информации между различными ведомствами и предоставление населению достоверных данных, чем данная группа и займется.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу добавил, что приоритет сейчас — оказать помощь жителям Эстонии. Также необходимы дополнительные меры пограничного контроля. ”Каталог мер сейчас составляется”, — добавил он.
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