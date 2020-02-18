Коронавирусом заразился второй россиянин. Гражданам Китая запрещен въезд в Россию

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал во вторник распоряжение о запрете въезда на территорию России для граждан Китая, сообщает ”Интерфакс”.
Отмечается, что гражданам Китая запрещается въезд в Россию в туристических, рабочих и частных целях. По последней информации, въезд на территорию России для граждан Китая будет приостановлен с 20 февраля 2020 года, оформление приглашений на въезд завершится 19 февраля.
Ранее во вторник посольство РФ на своей странице в Facebook сообщило, что еще один российский пассажир круизного лайнера Diamond Princess заразился коронавирусом и был госпитализирован.
Эвакуация заразившегося коронавирусом нового типа россиянина и его супруги из Японии не планируется, сообщает ТАСС со ссылкой на главу российского Министерства здравоохранения Михаила Мурашко.
Россияне будут помещены в больницу, им оказывается необходимая помощь, отметил Мурашко. Он подчеркнул, что данный вопрос находится в компетенции Министерства иностранных дел.
На данный момент состояние граждан России не является тяжелым.
Неземной красоты Поклонская высмеяла Собчак
Почему не стоит хранить яйца в дверце холодильника
Убийство беременной в Новосибирске: что стало известно
Зачем бабушка закапывает зубчики чеснока в цветочные горшки?