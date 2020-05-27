Коронавирус: ВОЗ предупреждает, что может быть второй пик, а не вторая волна

В понедельник в ходе пресс-брифинга доктор Майк Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, сказал, что сейчас мир ”находится в середине первой волны”.

”Мы всё ещё на той стадии, когда эпидемия на самом деле только развивается”, — добавил он.

”Мы также должны осознавать тот факт, что заболевание может спрогрессировать в любой момент. Нельзя делать предположения о том, что его уровень будет продолжать снижаться только потому, что сейчас он идёт на спад, и о том, что у нас будет несколько месяцев для подготовки ко второй волне — в это время мы можем столкнуться со вторым пиком заболевания”, — отметил Райан.

Доктор предупредил, что второй пик или волна вируса может проявиться во время обычного сезона гриппа и ”значительно усложнить контроль над заболеванием”.

Мария Ван Керхов, эпидемиолог инфекционных заболеваний ВОЗ, сказала, что ”все страны должны оставаться в состоянии повышенной готовности. Все страны должны быть готовы к быстрому выявлению случаев заболевания, даже те страны, которые добились успеха в подавлении пандемии. […] Даже те страны, в которых наблюдается снижение количества случаев заражения, не должны терять бдительности”.

Ван Керхов предположила, что, если представится такая возможность, вирус обязательно начнёт новую волну эпидемии.

”Отличительным признаком коронавирусов является их способность развиваться в определённых условиях, становиться причиной передачи или сверхраспространения случаев болезни. Мы наблюдаем это в ряде ситуаций в учреждениях и объектах закрытого типа. Когда у вируса есть возможность, он распространяется очень легко”, — сказала она.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!