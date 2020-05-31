31.05.2020, 08:06

Коронавирус: в Южной Корее восстановлены ограничения в связи с новой вспышкой случаев COVID-19


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В Южной Корее вернули карантин
В Южной Корее вернули карантинФото: Lee Jae-Won/AFLO

Может ли COVID-19 вновь распространиться в Южной Корее в то время, как страна возвращается к нормальной жизни? — спрашивает Euronews.

На глазах у всего мира Южная Корея справилась с вирусом, введя жёсткий карантин на ранних этапах эпидемии, что заметно снизило количество смертельных случаев.
Однако в минувший четверг страна сообщила о самом большом скачке положительных случаев коронавируса за более чем 50 дней.

Официальные представители здравоохранения Кореи предупреждают, что распространение вируса становится отследить всё труднее. А это может привести к тому, что всё, что было предпринято для противостояния эпидемии, может сойти на нет.

Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что 67 из 79 новых случаев были зарегистрированы в столичном округе Сеула, где проживает около половины из 51 миллиона человек населения Южной Кореи.

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К настоящему времени с момента начала пандемии в Южной Корее зарегистрировано 11 344 случая коронавируса. 269 человек погибли.

Восстановление некоторых ограничений

На экстренном совещании правительства, чтобы замедлить распространение вируса, на ближайшие две недели было решено закрыть общественные объекты столичного округа: парки, музеи и государственные театры.

Чиновники также порекомендовали частным учебным заведениям и игровым клубам, находящимся в этом районе, на этот период закрыться или принять иные антивирусные меры.

«Эти две недели будут иметь решающее значение для сдерживания инфекции», — сказал министр здравоохранения Пак Нын-Ху, призывая жителей столичного округа избегать ненужных встреч и собраний, и порекомендовал работодателям не допускать больных людей к работе.

Где появились новые очаги распространения вируса?

82 случая заболевания были зарегистрированы у работников огромного склада, принадлежащего местному гиганту э-коммерции Coupang. Органы здравоохранения планируют завершить проверку более 4000 рабочих и посетителей склада в ближайший четверг.

«Мы предполагаем, что количество заражений, связанных со складом, вырастет, когда мы закончим тестирование», — сообщил Ким Гэнг-Лип, заместитель министра здравоохранения.
Сотни других подтверждённых случаев оказались связаны с ночными клубами и другими развлекательными заведениями, в которых в начале мая, после того как официальные лица ослабили правила изоляции, собирались огромные толпы людей.

Вирус недавно был обнаружен и у посетителей ночных клубов сеульского развлекательного района Итавон, что вызвало опасения по поводу возникновения ещё одной крупной вспышки.
Было выявлено, что первый заболевший новой волны посетил ночной клуб 6 мая, в тот день, когда политика социального дистанцирования была официально ослаблена. С тех пор в Южной Корее было подтверждено более 250 случаев, связанных с местами развлечений.

В ближайшее время будет понятно, не приостановит ли недавний всплеск инфекции постепенное открытие школ: это стало крупным достижением в рамках национальной антивирусной кампании. В среду министерство образования заявило, что занятия в связи с вирусом были отложены в 561 школе по всей стране.

Вводить ли снова карантин?

В начале марта Южная Корея ежедневно сообщала о 500 новых случаях, затем вспышку удалось стабилизировать с помощью качественного отслеживания контактов с заболевшими и тестирования, что впоследствии позволило чиновникам ослабить основные принципы социального дистанцирования.

Директор Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын-Кён предположила, что в стране потребуется ввести ограничения на социальное взаимодействие, отметив, что работникам здравоохранения становится всё труднее отслеживать очаги распространения вируса в условиях роста общественной активности.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы отследить контакты и осуществить превентивные меры, но мы не всесильны, — сказала она. — Необходимо сделать правила социального дистанцирования в регионах, где зарегистрирован вирус, максимально строгими, чтобы заставить людей избегать посещения общественных учреждений и других людных мест».
Сеул и близлежащие города в последние недели восстановили некоторые ограничения, закрыв тысячи баров, караоке-залов и других развлекательных заведений с целью замедления распространения вируса.

На этой неделе страна также ввела требования на ношение масок в общественном транспорте и самолётах. Водителям такси разрешается отказывать в предоставлении услуг пассажирам без масок.

Южная Корея — образец успешности в победе над вирусом?

Из-за нового всплеска случаев заражения Южная Корея может потерять репутацию образца для подражания сопротивления вирусу. На международном уровне её часто хвалят за своевременно выбранную стратегию тестирования и тщательного отслеживания людей с COVID-19.

Ранее официальные представители Южной Кореи заявляли, что страна скоро исчерпает свои экономические и социальные ресурсы.

Профессор Хюкмин Ли из Медицинского колледжа при Университете Йонсей говорит, что правительство теперь должно подумать о том, сможет ли оно сопротивляться небольшим вспышкам и обеспечивать бесперебойную работу экономики, или будет необходимо восстановить строгие правила социального дистанцирования.

В свете последних событий многие страны и государственные лидеры наблюдают за Южной Кореей, следя за тем, как она справляется с новой волной инфекции. Для многих это является ещё одним напоминанием о том, что этот коронавирус победить особенно трудно, и предупреждением раньше времени не радоваться тому, что количество случаев заражения идёт на спад.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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