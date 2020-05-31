Коронавирус: в Южной Корее восстановлены ограничения в связи с новой вспышкой случаев COVID-19
Может ли COVID-19 вновь распространиться в Южной Корее в то время, как страна возвращается к нормальной жизни? — спрашивает Euronews.
Может ли COVID-19 вновь распространиться в Южной Корее в то время, как страна возвращается к нормальной жизни? — спрашивает Euronews.
На глазах у всего мира Южная Корея справилась с вирусом, введя жёсткий карантин на ранних этапах эпидемии, что заметно снизило количество смертельных случаев.
Однако в минувший четверг страна сообщила о самом большом скачке положительных случаев коронавируса за более чем 50 дней.
Официальные представители здравоохранения Кореи предупреждают, что распространение вируса становится отследить всё труднее. А это может привести к тому, что всё, что было предпринято для противостояния эпидемии, может сойти на нет.
Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что 67 из 79 новых случаев были зарегистрированы в столичном округе Сеула, где проживает около половины из 51 миллиона человек населения Южной Кореи.
К настоящему времени с момента начала пандемии в Южной Корее зарегистрировано 11 344 случая коронавируса. 269 человек погибли.
На экстренном совещании правительства, чтобы замедлить распространение вируса, на ближайшие две недели было решено закрыть общественные объекты столичного округа: парки, музеи и государственные театры.
Чиновники также порекомендовали частным учебным заведениям и игровым клубам, находящимся в этом районе, на этот период закрыться или принять иные антивирусные меры.
«Эти две недели будут иметь решающее значение для сдерживания инфекции», — сказал министр здравоохранения Пак Нын-Ху, призывая жителей столичного округа избегать ненужных встреч и собраний, и порекомендовал работодателям не допускать больных людей к работе.
82 случая заболевания были зарегистрированы у работников огромного склада, принадлежащего местному гиганту э-коммерции Coupang. Органы здравоохранения планируют завершить проверку более 4000 рабочих и посетителей склада в ближайший четверг.
«Мы предполагаем, что количество заражений, связанных со складом, вырастет, когда мы закончим тестирование», — сообщил Ким Гэнг-Лип, заместитель министра здравоохранения.
Сотни других подтверждённых случаев оказались связаны с ночными клубами и другими развлекательными заведениями, в которых в начале мая, после того как официальные лица ослабили правила изоляции, собирались огромные толпы людей.
Вирус недавно был обнаружен и у посетителей ночных клубов сеульского развлекательного района Итавон, что вызвало опасения по поводу возникновения ещё одной крупной вспышки.
Было выявлено, что первый заболевший новой волны посетил ночной клуб 6 мая, в тот день, когда политика социального дистанцирования была официально ослаблена. С тех пор в Южной Корее было подтверждено более 250 случаев, связанных с местами развлечений.
В ближайшее время будет понятно, не приостановит ли недавний всплеск инфекции постепенное открытие школ: это стало крупным достижением в рамках национальной антивирусной кампании. В среду министерство образования заявило, что занятия в связи с вирусом были отложены в 561 школе по всей стране.
В начале марта Южная Корея ежедневно сообщала о 500 новых случаях, затем вспышку удалось стабилизировать с помощью качественного отслеживания контактов с заболевшими и тестирования, что впоследствии позволило чиновникам ослабить основные принципы социального дистанцирования.
Директор Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын-Кён предположила, что в стране потребуется ввести ограничения на социальное взаимодействие, отметив, что работникам здравоохранения становится всё труднее отслеживать очаги распространения вируса в условиях роста общественной активности.
«Мы сделаем всё возможное, чтобы отследить контакты и осуществить превентивные меры, но мы не всесильны, — сказала она. — Необходимо сделать правила социального дистанцирования в регионах, где зарегистрирован вирус, максимально строгими, чтобы заставить людей избегать посещения общественных учреждений и других людных мест».
Сеул и близлежащие города в последние недели восстановили некоторые ограничения, закрыв тысячи баров, караоке-залов и других развлекательных заведений с целью замедления распространения вируса.
На этой неделе страна также ввела требования на ношение масок в общественном транспорте и самолётах. Водителям такси разрешается отказывать в предоставлении услуг пассажирам без масок.
Из-за нового всплеска случаев заражения Южная Корея может потерять репутацию образца для подражания сопротивления вирусу. На международном уровне её часто хвалят за своевременно выбранную стратегию тестирования и тщательного отслеживания людей с COVID-19.
Ранее официальные представители Южной Кореи заявляли, что страна скоро исчерпает свои экономические и социальные ресурсы.
Профессор Хюкмин Ли из Медицинского колледжа при Университете Йонсей говорит, что правительство теперь должно подумать о том, сможет ли оно сопротивляться небольшим вспышкам и обеспечивать бесперебойную работу экономики, или будет необходимо восстановить строгие правила социального дистанцирования.
В свете последних событий многие страны и государственные лидеры наблюдают за Южной Кореей, следя за тем, как она справляется с новой волной инфекции. Для многих это является ещё одним напоминанием о том, что этот коронавирус победить особенно трудно, и предупреждением раньше времени не радоваться тому, что количество случаев заражения идёт на спад.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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