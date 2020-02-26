Коронавирус предположительно достиг Южной Америки
Первый случай заражения COVID-19 может быть зафиксирован в Бразилии. 61-летний мужчина с симптомами коронавируса вернулся в Сан-Паулу из поездки по северной Италии.
Первый случай заражения COVID-19 может быть зафиксирован в Бразилии. 61-летний мужчина с симптомами коронавируса вернулся в Сан-Паулу из поездки по северной Италии.
В Бразилии предположительно зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом в среду, 26 февраля, сообщило в своем Twitter министерство здравоохранения Бразилии.
У 61-летнего мужчины из Сан-Паулу обнаружены симптомы COVID-19. Ранее он вернулся из поездки по северной Италии, где находился почти две недели. Сейчас мужчина изолирован у себя дома, в ближайшее время ему сделают второй тест для подтверждения диагноза.
Контроль для прибывших из Италии, Германии, Франции
В среду стало также известно, что Бразилия вводит дополнительный контроль на симптомы коронавируса для прибывших из Италии, Германии и Франции. В свою очередь Сальвадор вводит полный запрет на въезд из Италии и Южной Кореи. Граждане Сальвадора, прибывшие из этих стран, должны будут пройти 30-дневный карантин.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Китай, Южная Корея и Италия. Так, число инфицированных COVID-19 в Южной Корее достигло 1146 человек.
В Китае за сутки заразились 406 человек, это на 100 человек меньше, чем днем ранее. Погибли 52 человека, это самое низкое количество за 3 недели. По данным ВОЗ, пик распространения коронавируса в КНР пройден в конце января. Всего в мире заразились коронавирусом более 80 тысяч человек, погибли — более 2700.
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