Коронавирус: помощник Трампа заявляет, что Китай — это второй Чернобыль

Роберт О'Брайен, советник Дональда Трампа по национальной безопасности, в двух политических ток-шоу заявил о том, что Пекин в начале года передал ”ложную информацию” Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Политик возмущённо отметил, что подобное создание препятствий расследованию истоков пандемии ”стоило жизни многим, многим тысячам человек в Америке и во всём мире”.

В субботу вице-президент Майк Пенс сказал порталу Breitbart News, что Китай ”подвёл мир”, и настаивал на том, что ВОЗ является ”добровольным партнёром Китая в сокрытии жизненно важной информации о коронавирусе от США и остального мира”.

Администрация Трампа всё чаще стремится отвлечь внимание общественности от того, как она ведёт себя в связи с пандемией, которая привела как к большему количеству смертей в США, чем в любой другой стране, так и к разрушению экономики, в том числе к росту безработицы. Последняя, по словам одного из старших консультантов CNN, к 3 ноября, числу, на которое назначены президентские выборы, увеличится в два раза.

О'Брайен отмёл все предположения о том, что администрация Белого дома может попытаться отложить эти выборы. Когда Китай предупредил, что ”ложь” Вашингтона ”подталкивает обе страны к грани новой холодной войны”, советник президента перешёл к более решительным высказываниям.

” "Смотрите, в Китае появился вирус, о котором решили не говорить. Сначала они пытались это дело замолчать, а потом про это сняли бы сериал HBO" Роберт О'Брайен

Выступая в телешоу CBS ”Лицом к нации”, он заявил, что Пекин знал о надвигающемся кризисе ещё в ноябре, но решил сохранить это в тайне.

”Мы не знаем, кто в китайском правительстве решил так поступить, и не имеет значения, было ли это решением местного управления или коммунистической партии Китая”, — сказал он.

”Смотрите, в Китае появился вирус, о котором решили не говорить. Сначала они пытались это дело замолчать, а потом про это сняли бы сериал HBO, как как было с Чернобылем”, — добавил он, сравнивая пандемию с ядерной катастрофой 1986 года в Украине, которую поначалу пытались скрыть советские власти.