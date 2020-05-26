Коронавирус: помощник Трампа заявляет, что Китай — это второй Чернобыль

В воскресенье Белый дом обвинил Китай в сокрытии информации, которое «войдёт в историю наряду с Чернобылем», пытаясь отвлечь внимание общественности от количества погибших от COVID-19, быстро приближающегося в США к отметке в 100 000 человек. Об этом пишет The Guardian.
Роберт О'Брайен, советник Дональда Трампа по национальной безопасности, в двух политических ток-шоу заявил о том, что Пекин в начале года передал ”ложную информацию” Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Политик возмущённо отметил, что подобное создание препятствий расследованию истоков пандемии ”стоило жизни многим, многим тысячам человек в Америке и во всём мире”.
В субботу вице-президент Майк Пенс сказал порталу Breitbart News, что Китай ”подвёл мир”, и настаивал на том, что ВОЗ является ”добровольным партнёром Китая в сокрытии жизненно важной информации о коронавирусе от США и остального мира”.
Администрация Трампа всё чаще стремится отвлечь внимание общественности от того, как она ведёт себя в связи с пандемией, которая привела как к большему количеству смертей в США, чем в любой другой стране, так и к разрушению экономики, в том числе к росту безработицы. Последняя, по словам одного из старших консультантов CNN, к 3 ноября, числу, на которое назначены президентские выборы, увеличится в два раза.
О'Брайен отмёл все предположения о том, что администрация Белого дома может попытаться отложить эти выборы. Когда Китай предупредил, что ”ложь” Вашингтона ”подталкивает обе страны к грани новой холодной войны”, советник президента перешёл к более решительным высказываниям.
”"Смотрите, в Китае появился вирус, о котором решили не говорить. Сначала они пытались это дело замолчать, а потом про это сняли бы сериал HBO"
Выступая в телешоу CBS ”Лицом к нации”, он заявил, что Пекин знал о надвигающемся кризисе ещё в ноябре, но решил сохранить это в тайне.
”Мы не знаем, кто в китайском правительстве решил так поступить, и не имеет значения, было ли это решением местного управления или коммунистической партии Китая”, — сказал он.
”Смотрите, в Китае появился вирус, о котором решили не говорить. Сначала они пытались это дело замолчать, а потом про это сняли бы сериал HBO, как как было с Чернобылем”, — добавил он, сравнивая пандемию с ядерной катастрофой 1986 года в Украине, которую поначалу пытались скрыть советские власти.
О'Брайен повторил своё заявление и в ходе телешоу ”Встреча с прессой” на NBC, обвинив Китай в ”сокрытии информации, которое […] войдёт в историю наряду с Чернобылем”.
Большинство учёных сходится во мнении, что патоген, который заразил 5,3 миллиона человек и убил более 342 000 человек во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, был передан от летучих мышей людям через некий вид-посредник, который, как предполагается, был продан в прошлом году на продуктовом рынке в китайском Ухане.
Но Трамп, госсекретарь Майк Помпео и другие высокопоставленные чиновники США неоднократно заявляли о подозрениях, что коронавирус каким-то образом был выпущен из Уханьского института вирусологии, но это утверждение категорически опровергается Китаем.
О'Брайен заявил, что не внушающие доверия китайские махинации продолжаются.
”У нас есть подтверждённые предположения о том, китайцы занимаются шпионажем и пытаются найти доступ к исследованиям и технологиям по разработке вакцины и лечения, над которыми мы работаем”, — рассказал он CBS.
”В конце концов, посмотрите, в течение очень многих лет они воровали американскую интеллектуальную собственность и копировали американские технологии. Я не удивлюсь, если они сделают то же самое и с вакцинами”.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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