Коронавирус: по всему миру излечились свыше 36 тысяч человек

По его информации, из всех пациентов, течение болезни которых закончилось выздоровлением либо смертью, поправившихся - 93 процента. Остальные - 2858, а это порядка семи процентов, скончались.

Из тех, кто все еще инфицирован, у 82 процентов (35 889) течение болезни нетяжелое. В критическом или серьезном состоянии пребывают 18 процентов (8009) заразившихся.

В КНР число случаев заражения растет

Отдельную статистику по Китаю приводит национальная комиссия по здравоохранению. Количество умерших от воспаления легких, вызванного новым коронавирусом SARS-CoV-2, в КНР составило 2788, за сутки увеличившись на 44 человека. Количество подтвержденных случаев заражения увеличилось на 327 и достигло в материковом Китае 79 000.

Первый заболевший к югу от Сахары

Между тем первый инфицированный был выявлен в Нигерии, первой стране Африки к югу от Сахары.

По всему миру из-за распространения болезни или возможных угроз продолжают отменять массовые мероприятия. Так, южнокорейская группа BTS, исполняющая музыку в стиле K-pop, отказалась от запланированной серии концертов в южнокорейском Сеуле. В Токио в целях предосторожности на две недели закрылся Диснейленд.