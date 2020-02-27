Коронавирус: как подготовиться к пандемии?

Государственные институты заботятся, в первую очередь, о том, чтобы как можно меньше людей были заражены, и чтобы развитие ситуации не привело к нарушению жизнедеятельности государственного механизма. Фирмы и организации готовят меры по защите своих сотрудников. К действиям в условиях чрезвычайной ситуации должен быть готов и каждый взрослый человек. Мы попытаемся дать некоторые советы, которые помогут вам уменьшить риск заражения на случай обострения ситуации.

Какие меры защитят меня и окружающих от воздушно-капельной инфекции?

Сохраняйте дистанцию по отношению к заболевшим (от одного до двух метров).

Регулярно и тщательно мойте руки (как минимум 20 секунд).

Избегайте объятий и рукопожатий.

Выработайте рефлексы самозащиты: нажимайте на кнопку вызова лифта костяшкой, а не кончиком пальца.

Избегайте мест массового скопления людей и массовых мероприятий. Определите свои приоритеты.

Реже прикасайтесь к собственному лицу и лицам своих друзей и родственников.

Особенно важно: не дотрагивайтесь пальцами до слизистой оболочки рта, глаз и носа.

В случае необходимости надевайте перчатки. Меняйте или стирайте их ежедневно.

Чихайте не в руку, а в сгиб локтя.

Незамедлительно выкидывайте использованные одноразовые носовые платки.

Обычные медицинские маски обеспечивают недостаточную защиту здоровым людям. Из-за дыхания маски становятся влажными, так что уже через 20 минут их защита перестает действовать. К тому же без защитных очков риск заражения снижается минимально. Эксперты советуют респираторы класса защиты FFP3, которые обладают наиболее крупными и многослойными фильтрами.

Поможет ли это оборвать цепочку распространения инфекции?

Коронавирусы передаются воздушно-капельным путем. Размножение вируса происходит в горле. Оттуда вирус может быстрее, чем из легкого, снова найти выход из организма — например, при чихании, кашле или сморкании. Таким образом вирус SARS-CoV-2 может снова оказаться на поверхностях, с которых он потом путем контактного заражения или через руки может попасть в организм другого человека.

Как я могу подготовиться к пандемии?

В случае волны заражений могут случиться перебои с поставками продуктов в магазины. Постарайтесь запастись всем необходимым для того, чтобы в экстренном случае вы могли провести несколько недель, не выходя из дома.

В случае необходимости у вас должен быть месячный запас важных лекарств, отпускаемых по рецепту врача.

Запаситесь нескоропортящимися продуктами питания.

Заблаговременно подумайте, каким образом вы можете защитить от инфекции своих друзей и родственников. В вашей помощи особенно нуждаются пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом.

Заблаговременно организуйте возможности для присмотра за больными детьми.