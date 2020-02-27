Коронавирус: как подготовиться к пандемии?

Причин паниковать из-за возможной пандемии COVID-19 нет. Однако, на всякий случай, надо знать, что делать в случае негативного развития ситуации.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) уже стало вызовом для систем здравоохранения во многих странах. Вспышка коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. К концу февраля 2020 года COVID-19 проник уже почти в сорок стран. Несмотря на то, что абсолютное число заражений и летальных случаев приходится на Китай, во многих странах активно разрабатываются программы на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что пока нет оснований для объявления вспышки нового коронавируса пандемией. Он сообщил, что всего вне пределов Китая в 37 странах выявлено 2790 заболевших. В 44 случаях болезнь закончилась летальным исходом. Гебрейесус напомнил, что из 14 государств уже более недели не поступали сообщения о новых заболевших, а из девяти государств — более двух недель.
Что такое пандемия? Это необычайно сильная эпидемия, характеризующаяся неконтролируемым распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территории сопредельных государств, а иногда и многих стран мира. Пока в случае с COVID-19 об этом говорить нельзя. Однако ситуация остается серьезной и профилактические меры лишними не будут.
Государственные институты заботятся, в первую очередь, о том, чтобы как можно меньше людей были заражены, и чтобы развитие ситуации не привело к нарушению жизнедеятельности государственного механизма. Фирмы и организации готовят меры по защите своих сотрудников. К действиям в условиях чрезвычайной ситуации должен быть готов и каждый взрослый человек. Мы попытаемся дать некоторые советы, которые помогут вам уменьшить риск заражения на случай обострения ситуации.
Какие меры защитят меня и окружающих от воздушно-капельной инфекции?
Сохраняйте дистанцию по отношению к заболевшим (от одного до двух метров).
Регулярно и тщательно мойте руки (как минимум 20 секунд).
Избегайте объятий и рукопожатий.
Выработайте рефлексы самозащиты: нажимайте на кнопку вызова лифта костяшкой, а не кончиком пальца.
Избегайте мест массового скопления людей и массовых мероприятий. Определите свои приоритеты.
Реже прикасайтесь к собственному лицу и лицам своих друзей и родственников.
Особенно важно: не дотрагивайтесь пальцами до слизистой оболочки рта, глаз и носа.
В случае необходимости надевайте перчатки. Меняйте или стирайте их ежедневно.
Чихайте не в руку, а в сгиб локтя.
Незамедлительно выкидывайте использованные одноразовые носовые платки.
Обычные медицинские маски обеспечивают недостаточную защиту здоровым людям. Из-за дыхания маски становятся влажными, так что уже через 20 минут их защита перестает действовать. К тому же без защитных очков риск заражения снижается минимально. Эксперты советуют респираторы класса защиты FFP3, которые обладают наиболее крупными и многослойными фильтрами.
Поможет ли это оборвать цепочку распространения инфекции?
Коронавирусы передаются воздушно-капельным путем. Размножение вируса происходит в горле. Оттуда вирус может быстрее, чем из легкого, снова найти выход из организма — например, при чихании, кашле или сморкании. Таким образом вирус SARS-CoV-2 может снова оказаться на поверхностях, с которых он потом путем контактного заражения или через руки может попасть в организм другого человека.
Как я могу подготовиться к пандемии?
В случае волны заражений могут случиться перебои с поставками продуктов в магазины. Постарайтесь запастись всем необходимым для того, чтобы в экстренном случае вы могли провести несколько недель, не выходя из дома.
В случае необходимости у вас должен быть месячный запас важных лекарств, отпускаемых по рецепту врача.
Запаситесь нескоропортящимися продуктами питания.
Заблаговременно подумайте, каким образом вы можете защитить от инфекции своих друзей и родственников. В вашей помощи особенно нуждаются пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом.
Заблаговременно организуйте возможности для присмотра за больными детьми.
Примите меры для того, чтобы вы могли ухаживать за больными членами семьи без угрозы заразиться от них.
Как я могу помочь обществу?
Чем больше людей стараются принять меры предосторожности, тем сильнее становится чувство общности. Помогите другим организовать взаимопомощь! Пациенты, перенесшие заболевание, вызываемое вирусом SARS-CoV-2, приобретают иммунитет против возбудителя. В таком случае можно покинуть свой дом и предложить свои услуги, например, для передачи посылок и закупки продуктов.
Что могут предпринять работодатели?
Они могут обеспечить возможность для удаленной работы или работы из дома. В особенности больные или находящиеся в группе риска сотрудники должны по возможности работать из дома.
Сотрудников с острыми симптомами заболеваний дыхательных путей (например, кашлем или одышкой), а также тех, кто в течение дня проявляет симптомы болезни, следует немедленно изолировать от коллег и отправить домой.
Компании должны следить за тем, чтобы рабочие кабинеты и бытовые помещения были хорошо проветрены, а также регулярно менять фильтры в вентиляционных установках.
Вы должны создать возможности для соблюдения правил гигиены рук — обеспечить наличие мыла и бумажных полотенец, а также салфеток и жидкости для дезинфекции клавиатуры.
Помещения необходимо регулярно убирать, а поверхности столов — протирать.
Не имеющие жалоб на здоровье сотрудники, в семьях которых есть пациенты, заболевшие COVID-19, должны уведомить об этом своего непосредственного начальника.
Руководящие работники должны определить важные для рабочего процесса позиции и позаботиться о наличии сотрудников, которые могли бы в случае необходимости заменить занимающих эти должности коллег. Отсутствие на рабочем месте одного человека не повлияет тогда на работу всего предприятия.
Как насчет командировок и прочих поездок?
Работодатели и сотрудники должны изучить новейшие рекомендации относительно каждого конкретного места назначения.
Компании должны рекомендовать своим сотрудникам пройти перед поездкой обследование на наличие у них симптомов острых заболеваний дыхательных путей и посоветовать им в случае болезни остаться дома.
Если сотрудник заболел во время командировки, ему необходимо незамедлительно уведомить об этом своего начальника.
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