Коронавирус и диабет: полезная информация о вакцинации для диабетиков

"Сегодня мы хотим обратиться к тем, кто болеет первым и вторым типом диабета. Если у вас есть это заболевание, то вы должны знать, что для вас риск заражения этим вирусом не выше, чем для других пациентов. Но среди диабетиков выше риск получить осложнения во время болезни.

Есть определенные факторы риска, которые влияют на течение заболевания и на возникновение осложнений. В первую очередь, это возраст: чем выше возраст, тем выше риск. Второе — это вес: чем выше вес, тем выше риск. Третье — это плохая компенсация диабета, то есть это высокие сахара и высокий гликированный гемоглобин. Наличие осложнений диабета, то есть именно диабетических осложнений. Такие как: ретинопатия и диабетическая нейропатия. Фактором риска считаются и сопутствующие заболевания. Одно из них — гипертония (высокое давление).

Если человек заболевает, то тело пробует бороться с вирусом и высвобождает глюкозу, чтобы дать энергию для выздоровления. В то время тело не справляется с нормализацией сахара крови и у пациентов, у которых достаточно долгое время держится высокий сахар, может развиться сложное состояние, которое мы называем кетоацидозом. В таком случае человеку нужна помощь медицинского персонала, потому что чаще всего таких пациентов приходится госпитализировать.

Если человек заболел, что он должен делать? Он должен продолжать измерять сахара крови, как делал до этого. Он должен держать сахара крови под контролем. А также принимать соответствующее лечение, которое назначил ему или лечащий врач — эндокринолог, или семейный врач. Вариантов лечения много: таблетки, инсулин или комбинированное лечение. И в том случае, если сахара крови высокие, пациент немедля должен обратиться или к семейному врачу, или к лечащему специалисту.

Для предотвращения заболевания надо следовать установленным правилам, которые действуют для всех. В первую очередь, нужно носить маску. Второе — мыть и дезинфицировать руки. Третье — соблюдать дистанцию в два метра. И, конечно же — вакцинироваться. Вакцинация — один из самых эффективных способов не заболеть и уменьшить риск тяжелого течения заболевания и осложнений.