Коронавирус и диабет: полезная информация о вакцинации для диабетиков
Диабетическая сестра Ида-Таллиннской Центральной Больницы Анна Даник рассказывает о важности и необходимости вакцинации для тех, кто болеет первым и вторым типом диабета.
Диабетическая сестра Ида-Таллиннской Центральной Больницы Анна Даник рассказывает о важности и необходимости вакцинации для тех, кто болеет первым и вторым типом диабета.
"Сегодня мы хотим обратиться к тем, кто болеет первым и вторым типом диабета. Если у вас есть это заболевание, то вы должны знать, что для вас риск заражения этим вирусом не выше, чем для других пациентов. Но среди диабетиков выше риск получить осложнения во время болезни.
Есть определенные факторы риска, которые влияют на течение заболевания и на возникновение осложнений. В первую очередь, это возраст: чем выше возраст, тем выше риск. Второе — это вес: чем выше вес, тем выше риск. Третье — это плохая компенсация диабета, то есть это высокие сахара и высокий гликированный гемоглобин. Наличие осложнений диабета, то есть именно диабетических осложнений. Такие как: ретинопатия и диабетическая нейропатия. Фактором риска считаются и сопутствующие заболевания. Одно из них — гипертония (высокое давление).
Если человек заболевает, то тело пробует бороться с вирусом и высвобождает глюкозу, чтобы дать энергию для выздоровления. В то время тело не справляется с нормализацией сахара крови и у пациентов, у которых достаточно долгое время держится высокий сахар, может развиться сложное состояние, которое мы называем кетоацидозом. В таком случае человеку нужна помощь медицинского персонала, потому что чаще всего таких пациентов приходится госпитализировать.
Если человек заболел, что он должен делать? Он должен продолжать измерять сахара крови, как делал до этого. Он должен держать сахара крови под контролем. А также принимать соответствующее лечение, которое назначил ему или лечащий врач — эндокринолог, или семейный врач. Вариантов лечения много: таблетки, инсулин или комбинированное лечение. И в том случае, если сахара крови высокие, пациент немедля должен обратиться или к семейному врачу, или к лечащему специалисту.
Для предотвращения заболевания надо следовать установленным правилам, которые действуют для всех. В первую очередь, нужно носить маску. Второе — мыть и дезинфицировать руки. Третье — соблюдать дистанцию в два метра. И, конечно же — вакцинироваться. Вакцинация — один из самых эффективных способов не заболеть и уменьшить риск тяжелого течения заболевания и осложнений.
Поэтому людям с диагнозом диабета важно не заразиться и не получить эти осложнения. Мы советуем им вакцинироваться".
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Эксперт рассказал, чего нельзя делать при встрече с волками
В Латвии дали оценку российской вакцине от COVID-19 "Спутник V"
Примитивно дурят: ведущая Первого канала оценила опасность COVID
Ученые нашли существо, которое невозможно уничтожить