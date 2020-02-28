Коронавирус добрался до Литвы: госпитализирована вернувшаяся из Северной Италии женщина

Он сообщил о коронавирусе на пресс-конференции в 3 ч. ночи. "Это 39-летняя женщина, лаборатория подтвердила, что это коронавирус, сейчас делают все необходимое. Больше подробностей будет утром, пресс-конференцию проведем в 9 ч. утра", – сказал Верига, заметив, что женщина прилетела из Вероны в Каунас. Прямых рейсов из Вероны в Каунас нет, поэтому непонятно, как она добралась до Каунаса - или на заказном рейсе или летела с пересадкой.
Всю информацию обещали предоставить в пятницу утром. "Активирован механизм, в соответствии с которым обследуют всех людей, летевших вместе с женщиной. Самолет из Вероны - две ряда перед женщиной и два ряда за ней", – сказал Верига. По его словам, женщина летела с коллегами с конференции.
В Передаче "Доброе утро, Литва" на ЛРТ, советник премьер-министра Скирмантас Малинаускас, который сейчас находится в Шяуляй, сказал, "Что состояние женщины было достаточно неплохим". "У нее была немного повышенная температура. Сейчас она чувствует себя нормально. Вирус констатирован, ждем результаты анализов членов ее семьи", – сказал он. В 4:50 ч. сообщалось, что до сих пор в Литве на коронавирус проверили 59 человек (по данным на 16.30 ч. 27 февраля). Еще ждут результаты по 8 образцам, а по данным Национального центра общественного здравоохранения из Китая или Северной Италии в Литву вернулись 2787 человек.
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