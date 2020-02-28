Коронавирус добрался до Литвы: госпитализирована вернувшаяся из Северной Италии женщина

Сообщается, что симптомы у женщины легкие, температуры у нее сейчас нет, ей предоставляют необходимое лечение. Женщина находится под наблюдением с самого первого дня возвращения в Литву, как и другие путешественники, вернувшиеся из зон, где были установлены случаи заболевания.

Правительство сообщает, что Минздрав с Национальным центром общественного здравоохранения и специалистами других связанных учреждений делают все необходимое для пресечения распространения инфекции в стране. В больнице под наблюдением находятся три члена семьи пациентки, врачи оценивают состояние их здоровья, пока у них симптомы COVID-19 не проявились. Кроме того, выясняют круг людей, с которыми общалась пациентка, оценивают их состояние, ни у одного из них симптомы пока не обнаружили.

"Несмотря на все усилия, активные превентивные действия, приходится констатировать, что коронавирус не обошел Литву стороной. Мы прекрасно понимали, что угроза существует, интенсивно к этому готовились. В данной ситуации радует, что домашняя работа проделана, все ведомства на ситуацию реагировали и сделали свою работу", – сказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига.