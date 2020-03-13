Коронавирус: для кого он особенно опасен и почему?

Есть две новости: плохая и хорошая. Плохая заключается в том, что распространение нового коронавируса SARS-CoV-2 в ближайшие недели и месяцы продолжится с увеличивающейся скоростью и две трети населения будут инфицированы. В этом уверен Кристиан Дростен (Christian Drosten), ведущий вирусолог берлинской клиники "Шарите". По его мнению, с наступлением тепла и окончанием классического сезона простуды и гриппа ситуация с SARS-CoV-2 вряд ли изменится.

А хорошая новость, говорит Дростен, состоит в том, что у большинства инфицированных симптомы заболевания будут протекать легко. И подавляющая часть населения уже к осени, когда наступит очередная волна простудных заболеваний, сформирует антитела против SARS-CoV-2.

В группе риска — пожилые люди

Особому риску в ситуации с распространением коронавируса подвержены прежде всего пожилые люди, при этом уровень смертности растет в геометрической прогрессии приблизительно с 65 лет. В Китае, к примеру, уровень смертности среди инфицированных в возрастной группе до 40 лет составил 0,2%, но в возрасте от 70 до 79 лет этот показатель повысился до 8%, а с 80 лет — до 14,8%.

Таким образом, в период пандемии коронавируса люди пожилого возраста должны быть особенно защищены, тем более если они страдают хроническими заболеваниями, повышающими опасность летального исхода. Входящие в эту группу риска должны избегать любых скоплений народа, будь то массовые мероприятия или встречи в людных местах.