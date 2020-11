Коронавирус был в Италии еще в сентябре 2019 года. Так когда же он появился?

Считается, что коронавирус SARS-CoV-2 появился в Китае примерно год назад. Китайская газета South China Morning Post еще в начале пандемии писала, что "нулевой пациент" с COVID-19 был зарегистрирован в городе Ухань 17 ноября 2019 года. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), в свою очередь, заявляла, что первый подтвержденный случай заражения коронавирусом датируется 8 декабря.

Однако по последним данным, коронавирус уже существовал в сентябре 2019 года — и не в Китае, а в Италии, сильно пострадавшей потом во время первой — весенней — волны пандемии.

Открытие было сделано в ходе исследования, не имевшего прямого отношения к коронавирусу. Его целью была ранняя диагностика рака легких. Однако поскольку тестирование проводилось во время весенней пандемии, а вопросов о происхождении коронавируса и вызванном им заболевании COVID-19 в то время было гораздо больше, чем ответов, врачи более тщательно изучили образцы крови, собранные в период с сентября 2019 года по февраль 2020 года.

"Мы провели анализ и изучили специфические антитела, связанные с появлением коронавируса, в образцах крови 959 человек, которым был проведен скрининг на опухоли в легких в период между сентябрем 2019 года и мартом 2020 года. Антитела на SARS-CoV-2 RBD обнаружены у 111 человек из 959 (11,6%)", — говорится в докладе Института онкологии Милана и Университета Сиены.

Генетический анализ выявил три типа нового коронавируса



Неожиданное открытие привело в замешательство ученых, проводивших исследования в области онкологии. Однако у генетика Питера Форстера особого удивления оно не вызвало. Напротив: результаты исследования подтверждают выводы, сделанные в ходе филогенетического анализа коронавируса, который провела группа ученых под руководством Форстера.

Результаты работы были опубликованы еще в апреле в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Science (PNAS). "На основе известных на тот момент данных и с учетом скорости мутации вируса мы предположили, что распространение SARS-CoV-2 должно было происходить с середины сентября по декабрь 2019 года", — говорит Форстер.