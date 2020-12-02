02.12.2020, 13:43

Компания эстонского происхождения разработала уникальный экспресс-тест на COVID-19. Его можно использовать в домашних условиях

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Компания эстонского происхождения разработала уникальный экспресс-тест на COVID-19. Его можно использовать в домашних условиях
Foto: Selfdiagnostics

Эстонско-немецкая компания Selfdiagnostics в сотрудничестве с учеными Тартуского университета и Таллиннского технологического университета, а также международными партнерами разработала платформу для быстрого ПЦР-тестирования на COVID-19, которая позволяет пользователю самостоятельно обнаруживать вирус за 45 минут. Клинические испытания продемонстрировали, что новый экспресс-тест ПЦР обладает точностью, сравнимой с лабораторной.

По словам председателя правления Selfdiagnostics OÜ Марко Лехеса, экспресс-тест ПЦР является уникальным в мировом масштабе, а его разработка стала возможной благодаря поддержке Европейской комиссии, Эстонии и Германии. ”В течение последних десяти лет мы разрабатывали диагностический продукт для выявления инфекционных заболеваний и теперь успешно адаптировали эту технологию как для COVID, так и для вирусов гриппа. Это ”мини-лаборатория” одноразового использования размером с ладонь, которая обеспечивает лабораторную точность анализа”, — сказал Лехес.

”Тестирование позволяет обществу быть более открытым, а экономике работать, и в ситуации, когда тесты приходится делать часто, для быстрого получения результатов необходимо искать решения за пределами центральных лабораторий и государственных служб — процесс тестирования должен быть быстрее, проще, дешевле и должен позволять оперативно локализовать очаг инфицирования”, — сказал Лехес.

По словам Юло Лангела, члена Европейской академии наук и Эстонской академии наук, а также члена исследовательского совета Selfdiagnostics OÜ, новый экспресс-тест ПЦР подтверждает диагноз и дает возможность значительно расширить тестирование в тех регионах, где быстрая диагностика жизненно важна.

”Тестирование должно быть рассеянным и близким к пациенту, человек должен иметь возможность выполнить тест, не нагружая инфраструктуру здравоохранения или с помощью помогающего ему медицинского работника. Это поможет сэкономить драгоценное время при обнаружении инфекции, чего не позволяют нынешние распространенные модели тестирования”, — сказал Лангел.

По словам проводившей клинические исследования доктора Катрин Крылов, руководителя научного развития Selfdiagnostics и исследовательской группы Тартуского университета, цель экспресс-теста — получить достоверный диагностический результат в присутствии пациента. ”Точность таких экспресс-тестов важна, чтобы врачи и принимающие решения лица могли акцептировать результаты и использовать их при диагностике и обработке данных”, — сказал Крылов.

”Например, согласно проведенным FIND независимым исследованиям, широко обсуждаемые экспресс-тесты на антигены COVID показывают чувствительность 76,6–89% и не являются подтверждающими диагноз тестами: это означает, что тесты на антигены должны проверяться с помощью ПЦР”, — сказала Крылов.

В сравнении с используемыми сегодня тестами на COVID, новый тест более удобен для пациента, поскольку для него требуется не носоглоточный соскоб, а соскоб из носа, слюна или жидкость после промывания горла, и он обнаруживает вирус и бактерии в пробе пациента быстрее, чем ПЦР-тесты центральной лаборатории — всего за 45 минут.

Экспресс-тест Selfdiagnostics дополняет тестирование центральной лаборатории, позволяя проводить тесты в местах без соответствующей инфраструктуры и лабораторных специалистов. Платформа основана на изотермической амплификации нуклеиновых кислот, то есть на обнаружении присутствия вирусной РНК при постоянной температуре. Платформа тестирования разработана таким образом, чтобы тесты можно было транспортировать и хранить в нормальных условиях. Кроме того, тест прост в использовании и может быть выполнен человеком в домашних условиях.

Мировое медицинское сообщество, ученые и ВОЗ считают, что точная и быстрая диагностика, локализация инфекции и незамедлительные действия — важные способы борьбы с пандемиями COVID и других инфекционных заболеваний. По оценкам экспертов, в ближайшие три года потребность в тестах на COVID достигнет 5 миллиардов.

Selfdiagnostics — эстонско-немецкая компания, занимающаяся разработкой, производством и продажей медицинских устройств. Портфель продукции предприятия включает множество медицинских устройств для профессионального и домашнего использования: диагностические тесты, ингаляторы и тонометры. Команда Selfdiagnostics участвовала в выводе на мировой рынок более 20 медицинских устройств и 8 лекарств (технология ПЦР, глюкометры, Tamiflu и т.д.).

Foto: Selfdiagnostics

1. возьмите пробу из носа и размешайте в пробирке

2. коллектором возьмите образец из пробирки и проведите тест

3. нажмите на тесте кнопку 2 и подождите 30 минут

4. нажмите кнопку 3 и дождитесь результата

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