Компания эстонского происхождения разработала уникальный экспресс-тест на COVID-19. Его можно использовать в домашних условиях

По словам председателя правления Selfdiagnostics OÜ Марко Лехеса, экспресс-тест ПЦР является уникальным в мировом масштабе, а его разработка стала возможной благодаря поддержке Европейской комиссии, Эстонии и Германии. ”В течение последних десяти лет мы разрабатывали диагностический продукт для выявления инфекционных заболеваний и теперь успешно адаптировали эту технологию как для COVID, так и для вирусов гриппа. Это ”мини-лаборатория” одноразового использования размером с ладонь, которая обеспечивает лабораторную точность анализа”, — сказал Лехес.

”Тестирование позволяет обществу быть более открытым, а экономике работать, и в ситуации, когда тесты приходится делать часто, для быстрого получения результатов необходимо искать решения за пределами центральных лабораторий и государственных служб — процесс тестирования должен быть быстрее, проще, дешевле и должен позволять оперативно локализовать очаг инфицирования”, — сказал Лехес.

По словам Юло Лангела, члена Европейской академии наук и Эстонской академии наук, а также члена исследовательского совета Selfdiagnostics OÜ, новый экспресс-тест ПЦР подтверждает диагноз и дает возможность значительно расширить тестирование в тех регионах, где быстрая диагностика жизненно важна.

”Тестирование должно быть рассеянным и близким к пациенту, человек должен иметь возможность выполнить тест, не нагружая инфраструктуру здравоохранения или с помощью помогающего ему медицинского работника. Это поможет сэкономить драгоценное время при обнаружении инфекции, чего не позволяют нынешние распространенные модели тестирования”, — сказал Лангел.

По словам проводившей клинические исследования доктора Катрин Крылов, руководителя научного развития Selfdiagnostics и исследовательской группы Тартуского университета, цель экспресс-теста — получить достоверный диагностический результат в присутствии пациента. ”Точность таких экспресс-тестов важна, чтобы врачи и принимающие решения лица могли акцептировать результаты и использовать их при диагностике и обработке данных”, — сказал Крылов.