Количество больных коронавирусом в мире превысило отметку в 5 миллионов человек
Количество выявленных случаев коронавируса в мире достигло пяти миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные портала worldometer.
Количество выявленных случаев коронавируса в мире достигло пяти миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные портала worldometer.
По информации на утро 21 мая, число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет свыше 5,09 млн. При этом более 329 тыс. людей скончались, а свыше 2,025 млн. граждан смогли вылечиться.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Согласно последним данным, в России выявлено 308 705 случая CОVID-19. При этом 85 392 человек выздоровели, 2 972 скончались.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Соседи смеялись над крошечным домиком, но вид внутри их удивил
Футболист «Зенита» Ракицкий назвал главный страх и главную мечту
Грета Тунберг стала экспертом по коронавирусу и всех рассмешила
Итальянские врачи развенчали самый популярный миф о коронавирусе