Количество больных коронавирусом в мире превысило отметку в 5 миллионов человек

По информации на утро 21 мая, число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет свыше 5,09 млн. При этом более 329 тыс. людей скончались, а свыше 2,025 млн. граждан смогли вылечиться.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Согласно последним данным, в России выявлено 308 705 случая CОVID-19. При этом 85 392 человек выздоровели, 2 972 скончались.

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