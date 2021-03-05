Когда закончится пандемия? Ответы экспертов

С приходом весны, кажется, терпению немцев пришел конец. Все громче звучат недовольные голоса и требования пролить свет надежды на дальнейшие перспективы в этой затянувшейся пандемии. Как и когда точно страна выйдет из локдауна? И когда эта напасть все-таки закончится?

Пандемия закончится через несколько месяцев?



Дискуссии в обществе подогрело и недавнее высказывание директора Европейского регионального бюро ВОЗ. Ханс Клуге (Hans Kluge) заявил датским СМИ, что пандемия закончится "через несколько месяцев". Можете себе представить, какая дискуссия разгорелась после этих слов в экспертном сообществе и в социальных сетях?! После такой шумихи бельгиец Клуге заявил второму каналу немецкого телевидения ZDF: "Я такого не говорил". На самом деле он имел в виду, что никто не может сегодня прогнозировать, когда же наступит конец пандемии. "Я бы выдвинул пока такую гипотезу, "черновик": к началу 2022 года мы оставим пандемию в прошлом", — прокомментировал чиновник ВОЗ. Сам коронавирус, конечно, никуда не исчезнет, но отпадет необходимость в жестких ограничительных мерах.

В научном сообществе цитата директора Европейского регионального бюро ВОЗ разнеслась молниеносно и встречена была неодобрительно. В своем Twitter-аккаунте наиболее известный в Германии вирусолог Кристиан Дростен (Christian Drosten), глава института вирусологии берлинской клиники "Шарите", ответил всем тем, кто считает, что вирус снизил свои темпы распространения. "В настояший момент ни одна из известых нам мутаций не дает нам никаких оснований говорить об ослаблении. Это были бы чистой воды домыслы", — написал Дростен. Еще в начале этого года берлинский вирусолог рассказывал в своем подкасте на NDR, что может пройти еще много времени, прежде чем вирус станет эндемичным, то есть останется на планете, но его проявление будет носить только локальный характер. В интервью журналу Der Spiegel Кристиан Дростен заявил, что ситуция с коронавирусом может стать опасной прежде всего в 2021 году.

Известный политик — врач-эпидемиолог по образованию — Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) придерживается схожих взглядов и предостерегает от поспешных послаблений мер локдауна. Премьер-министра Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) в интервью немецким СМИ высказал свои опасения и предостережения по поводу слишком быстрого снятия ограничений и открытия всех сфер.