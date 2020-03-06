Когда появится вакцина против коронавируса?

Ускоренной разработки и допуска вакцины против коронавируса на рынок фармацевтической продукции, как это было в случае с вирусом Эбола, ожидать не приходится, потому что коронавирус гораздо менее опасен. Поэтому вопрос срочности менее актуален. Но широкая вакцинация населения означает, что множество здоровых людей получат прививку от коронавируса. И в этом случае, в отличие от вируса Эбола, как показали оценки рисков, лучше не торопиться с применением вакцины.

Здесь гораздо более важно исключить возможный вред от вакцинации, нежели в срочном порядке сделать прививку от коронавируса всем здоровым людям, у которых практически никогда болезнь не протекает в тяжелой форме. К тому же уже есть медикаменты, чтобы излечить болезнь, в случае если она протекает тяжело. Один из таких препаратов был разработан и применялся против вируса Эбола.

Как должна действовать вакцина против коронавируса

Все составляющие вакцины против коронавируса разработаны на базе уже существующих. Некоторые из них применяются в ветеринарии. Например, вакцина против MERS используется для лечения верблюдов.

Многие фармацевтические кампании делают ставку на вакцину, которая помогает организму вырабатывать неопасные вирусные белки. На них должна отреагировать иммунная система. Она вырабатывает антигены, которые борются с опасными коронавирусами. Такая вакцина, если ее когда-нибудь разработают, может производиться быстро и в больших количествах.

Другие производители делают ставку на то, чтобы вводить пациентам напрямую вирусные штаммы. Это традиционный способ защиты от инфекционных заболеваний. Нельзя исключать, что вакцина против коронавируса появится уже после того, как пандемия будет остановлена. Но может так быть, что за первой волной коронавируса последуют и другие. Когда в северном полушарии начинается весна, и вирусы погибают, эпидемия может начаться в южном полушарии, где наступают холода. А осенью снова вспыхнуть там, где более холодный климат.