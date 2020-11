Кампания TAI призывает сократить употребление алкоголя: присоединяйтесь к новой программе!

Международная программа самопомощи ”Selge” основана на научно доказанных методах лечения и предназначена для самостоятельного применения всеми, кто хочет изменить свои привычки в связи с алкоголем, то есть пить меньше или вовсе бросить пить. Многие люди, которым нужна помощь в решении проблем с алкоголем, не готовы разговаривать об этом с профессионалами. Они смогут получить поддержку через онлайн-программу — полностью анонимную, бесплатную и доступную в удобное для людей время. Программа находится по адресу selge.alkoinfo.ee. Пользовательский интерфейс программы работает на эстонском и русском языках.

TAI адаптировал международную программу к условиям Эстонии и провел исследование воздействия, как это было сделано в других странах. Исследование подтвердило, что программа помогает снизить потребление алкоголя и увеличить количество трезвых дней. На момент опроса 87% участников программы были удовлетворены результатами ее использования.

Этой весной TAI открыл доступ к программе в формате бесплатного анонимного пользования. На данный момент у нее уже более 2000 пользователей.

”Мы призываем всех людей, употребляющих алкоголь, — ради праздника, отдыха или утешения, — присоединиться к программе, независимо от объемов употребления”, — пояснила Аннели Саммель, руководитель направления алкоголя и табака TAI. ”Программа помогает лучше изучить свои связанные с алкоголем привычки и двигаться к более трезвой жизни в соответствии с поставленными целями”, — добавила Саммель.

Программа ”Selge” состоит из десяти модулей, включающих задания и рекомендации по снижению потребления алкоголя в течение восьминедельного периода. Благоприятная пользовательская среда позволяет вам ставить цели, проверять их выполнение и вести дневник потребления алкоголя, фиксируя свой опыт и наиболее эффективное поведение.

Программа разработана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Швейцарским институтом исследований зависимости и здоровья (ISGF). Программа под названием Take Care of You уже используется в Нидерландах, Канаде, Германии, Швейцарии и Австрии.