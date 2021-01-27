Какими лекарствами лечат коронавирус

Какие препараты доказали свою эффективность в лечении COVID-19, действенность каких еще проверяется, а какие оказались ложной надеждой? Список потенциальных чудодейственных лекарств против SARS-CoV-2 и тех средств, которые действительно могут стать прорывом или в борьбе с коронавирусом, или в лечении атипичной пневмонии (ковида), состоит не из одного десятка названий, уследить за всеми — сложная задача. DW выясняла, чем в настоящее время пытаются лечить COVID-19.

Дексаметазон: эффективность признана ВОЗ

На сегодняшний день "Дексаметазон" — единственный препарат, эффективность которого в лечении COVID-19 признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Считается, что это средство, относящееся к группе кортикостероидов, снижает уровень смертности среди пациентов, помещенных под аппараты искусственной вентиляции легких, и с тяжелыми симптомами заболевания. ВОЗ и Институт Роберта Коха (RKI) рекомендуют лечение дексаметазоном тем пациентам, у которых тяжелые симптомы сохраняются свыше семи дней, чтобы предотвратить цитокиновый шторм (неконтролируемую атаку иммунной системы на собственный организм. — Ред.).

Вместе с тем подчеркивается, что принимать препарат на более ранних стадиях заболевания не следует — кортикостероиды подавляют реакцию иммунной системы и могут спровоцировать тяжелое развитие заболевания. Директор Института медицинской вирусологии при университетской клинике Франкфурта Сандра Цисек (Sandra Ciesek) еще в начале октября в подкасте регионального канала NDR объяснила, что преждевременное использование дексаметазона "может ослабить иммунную систему или даже заблокировать ее реакцию, что приведет к усилению симптомов COVID-19".

Бамланивимаб и "коктейль" REGN-COV2: одобрены в США, закупаются в ФРГ

В последнее время немалую надежду на успех в лечении COVID-19 внушают два препарата на основе моноклональных антител: "Бамланивимаб", разработанный фармацевтической компанией Eli Lilly, и "коктейль" REGN-COV2 производства компании Regeneron Pharmaceuticals, состоящий из двух компонентов — казиривимаба и имдевимаба. Оба еще осенью прошлого года были одобрены в США для экстренного использования в лечении пациентов с симптомами COVID-19 легкой и средней степени тяжести с риском перехода заболевания в тяжелую форму. Препарат REGN-COV2 применяли при лечении COVID-19 у президента Дональда Трампа.