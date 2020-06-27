Как витамин D влияет на коронавирус
Должностные лица общественного здравоохранения Великобритании в срочном порядке изучают потенциальную способность витамина D снижать риск распространения коронавируса. Об этом пишет The Guardian.
Должностные лица общественного здравоохранения Великобритании в срочном порядке изучают потенциальную способность витамина D снижать риск распространения коронавируса. Об этом пишет The Guardian.
Это происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу непропорционально большого числа чернокожих, азиатских и этнических меньшинств (ЧАЭМ), заражающихся и умирающих от этой болезни, включая 94% погибших от вируса врачей.
Недавний обзор английского министерства здравоохранения о причинах непропорционально сильного воздействия вируса на людей из вышеуказанных групп, в котором был сделан акцент на историческое влияние расизма, не рассматривал роль питания и витамина D.
Научно-консультативный комитет по питанию начал данное исследование в прошлом месяце и в данный момент изучает последние данные взаимосвязи витамина D и проявления острой инфекции дыхательных путей среди населения в целом. Данные будут рассмотрены с учётом конкретных групп населения, в том числе разных возрастных групп и групп ЧАЭМ.
Параллельно с этим Национальный институт здравоохранения и высококлассного медицинского обслуживания (NICE) при поддержке департамента общественного здравоохранения Англии проводит ”спешный” обзор фактических данных о витамине D ”в контексте COVID-19”.
Предполагается, что результаты обзоров будут опубликованы в ближайшие недели. Для принятия частных решений в области здравоохранения исследование NICE может использоваться в совокупности с любой другой доступной информацией, например, данными об индивидуальных особенностях пациента.
Органы общественного здравоохранения Шотландии и департаменты Национальной службы здравоохранения также занимаются оценкой появляющихся данных с целью понять, следует ли выписывать так называемое солнечное вещество группам высокого риска и назначать в больницах, чтобы ослабить вторую волну COVID-19.
Адриан Мартино, специалист в области иммунитета и респираторных заболеваний Лондонского университета королевы Марии, поддержал исследования и сказал, что гибель относившихся к группе ЧАЭМ сотрудников Национальной службы здравоохранения поставила вопрос о дефиците витамина D на первый план.
”Витамин D вполне можно считать синтетическим препаратом, помогающим организму справляться с вирусными респираторными инфекциями, — сказал профессор. — Он повышает способность клеток убивать вирусы и противостоять им, одновременно подавляя опасное воспаление, являющееся одной из самых больших проблем, вызванных COVID”.
Мартино возглавляет национальное исследование, собирающее информацию о факторах риска, связанных с COVID-19, с акцентом на дефицит витамина D и тем самым решающее проблему отсутствия данных в этой области. Принять участие в исследовании может любой житель Великобритании старше 16 лет.
”Насколько мне известно, в мире не проводилось клинических испытаний витамина D в рамках предотвращения COVID, и клинические данные о его применении в целях снижения риска возникновения острых респираторных инфекций неоднозначны”, — добавил Мартино.
Тем не менее, исследования подтвердили безопасность добавок витамина D и их способность защищать от острых инфекций дыхательных путей. Более высокий уровень меланина в коже приводит к снижению уровня выработки витамина D, что усугубляется в странах с меньшим количеством солнечного света. Это может привести к ослаблению иммунной системы.
Департамент общественного здравоохранения Англии подтвердил сообщения о том, что витамин D потенциально снижает риск развития коронавируса, но добавил, что нет достаточного количества подтверждающих этот факт данных.
С апреля населению страны было рекомендовано принимать 10 микрограммов витамина D в день для поддержания здоровья костей и мышц из-за опасений, что солнечного света, особенно во время самоизоляции, будет недостаточно.
Совет по употреблению витамина D был ориентирован на предотвращение возникновения заболеваний опорно-двигательного аппарата, подобных рахиту, и есть опасения, что влияние витамина на всю иммунную систему было недооценено. 3 июня шотландское правительство особенно рекомендовало принимать добавки людям этнических меньшинств, имеющим тёмную кожу.
Почти 750 сотрудников Департамента общественного здравоохранения по всей Великобритании от добровольной инициативы под названием ”Команда передовой поддержки иммунитета” получили бесплатные оздоровительные пакеты, включавшие липосомальный витамин C, витамин D и цинк. Появились и некоторые разочарования по поводу того, что не был реализован более целостный подход к пандемии.
Сообщается, что в Сингапурской больнице общего профиля пациентам с коронавирусом в возрасте старше 50 лет регулярно прописывают смесь витамина D, магния и витамина B12. И страны, где в последнее время было лето, в целом оказались менее подвержены пандемии.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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