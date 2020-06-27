Как витамин D влияет на коронавирус

Это происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу непропорционально большого числа чернокожих, азиатских и этнических меньшинств (ЧАЭМ), заражающихся и умирающих от этой болезни, включая 94% погибших от вируса врачей.

Недавний обзор английского министерства здравоохранения о причинах непропорционально сильного воздействия вируса на людей из вышеуказанных групп, в котором был сделан акцент на историческое влияние расизма, не рассматривал роль питания и витамина D.

Научно-консультативный комитет по питанию начал данное исследование в прошлом месяце и в данный момент изучает последние данные взаимосвязи витамина D и проявления острой инфекции дыхательных путей среди населения в целом. Данные будут рассмотрены с учётом конкретных групп населения, в том числе разных возрастных групп и групп ЧАЭМ.

Параллельно с этим Национальный институт здравоохранения и высококлассного медицинского обслуживания (NICE) при поддержке департамента общественного здравоохранения Англии проводит ”спешный” обзор фактических данных о витамине D ”в контексте COVID-19”.

Предполагается, что результаты обзоров будут опубликованы в ближайшие недели. Для принятия частных решений в области здравоохранения исследование NICE может использоваться в совокупности с любой другой доступной информацией, например, данными об индивидуальных особенностях пациента.

Органы общественного здравоохранения Шотландии и департаменты Национальной службы здравоохранения также занимаются оценкой появляющихся данных с целью понять, следует ли выписывать так называемое солнечное вещество группам высокого риска и назначать в больницах, чтобы ослабить вторую волну COVID-19.

Адриан Мартино, специалист в области иммунитета и респираторных заболеваний Лондонского университета королевы Марии, поддержал исследования и сказал, что гибель относившихся к группе ЧАЭМ сотрудников Национальной службы здравоохранения поставила вопрос о дефиците витамина D на первый план.

”Витамин D вполне можно считать синтетическим препаратом, помогающим организму справляться с вирусными респираторными инфекциями, — сказал профессор. — Он повышает способность клеток убивать вирусы и противостоять им, одновременно подавляя опасное воспаление, являющееся одной из самых больших проблем, вызванных COVID”.

Мартино возглавляет национальное исследование, собирающее информацию о факторах риска, связанных с COVID-19, с акцентом на дефицит витамина D и тем самым решающее проблему отсутствия данных в этой области. Принять участие в исследовании может любой житель Великобритании старше 16 лет.