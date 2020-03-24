Как вести себя людям с высоким уровнем риска? Рассказывает специалист Института развития здоровья

Почему следует особенно тщательно оберегать пожилых и людей с хроническими заболеваниями?

Коронавирусная инфекция может тяжело протекать у пожилых людей старше 60-ти лет, или у людей, страдающих хроническими заболеваниями. Вследствие снижения функций иммунной системы их организм может быть слабее, менее устойчивым к заболеваниям и в случае заражения, инфекционному заболеванию могут сопутствовать осложнения и тяжёлые состояния.

Хроническими заболеваниями являются, например, диабет, сердечная недостаточность, высокое кровяное давление, опухоли, астма и другие хронические заболевания легких, хронические заболевания почек и печени, иммунодефицит.

Коронавирус распространяется воздушно-капельным путём, в основном при близком контакте с заболевшим человеком. Учитывая ослабленный иммунитет пожилых и больных хроническими заболеваниями людей, а также основной путь распространения вируса, крайне необходимо избегать любого контактирования насколько возможно.

Не рекомендуется приводить для присмотра к бабушкам и дедушкам даже здоровых детей, потому что если они заболеют, бабушка и дедушка подвергаются большому риску.

Как люди с высоким уровнем риска должны подготовиться и уменьшить риск заражения?