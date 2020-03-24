Как вести себя людям с высоким уровнем риска? Рассказывает специалист Института развития здоровья

◦ Следуйте правилам гигиены — мойте руки чаще, не трогайте ими лицо и глаза. При кашле или чихании, прикрывайте рот и нос рукавом или салфеткой. Использованные салфетки следует сразу выбросить в мусор, и затем вымыть руки.
◦ Избегайте контактов с людьми, особенно с больными, которые кашляют. Избегайте скопления большого количества народа и общественных мест, в том числе часы пик в общественном транспорте. Реже посещайте аптеки и магазины и делайте это в то время, когда в них меньше посетителей.
◦ Если вы здоровы, чаще бывайте и двигайтесь на свежем воздухе и будьте физически активны.
◦ Следуйте сбалансированному и полноценному питанию.
◦ Убедитесь, что у вас есть достаточное количество лекарств для лечения вашего основного заболевания. При необходимости рецепты можно продлить, связавшись по телефону или электронной почте с вашим семейным врачом.
◦ Имейте дома запас лекарств, отпускаемых без рецепта, чтобы при необходимости была возможность снизить температуру или смягчить кашель, или насморк.
◦ Свяжитесь со своими близкими, друзьями или родственниками, чтобы совместно договориться, как действовать, если вы заболеете.
Что делать, если вы заболеваете инфекцией верхних дыхательных путей?
◦ Если инфекция протекает с проявлением симптомов (повышенная температура, кашель, затруднённость дыхания), сообщите об этом своему семейному врачу по телефону при первой возможности. Также можно позвонить на консультационный телефон семейного врача 1220 (бесплатно).
◦ Не приходите на приём к семейному врачу, если вы не получили от него для этого предварительных инструкций.
◦ Если вы заболеваете, домашняя изоляция является крайне важной мерой предосторожности для предупреждения дальнейшего распространения инфекции.
◦ Будучи заболевшим, очень важно употреблять достаточное количество жидкости и разнообразно и сбалансировано питаться. Обязательно необходимо отдыхать, чтобы организм мог направить больше ресурсов на выздоровление. В соответствии с симптомами, можно использовать подходящие для этих состояний народные средства и лекарства, отпускаемые без рецепта. Например, тёплый чай с мёдом, вдыхание пара примерно по 10 минут 5-6 раз в день, и полоскание полости носа. Эти способы помогут улучшить самочувствие, однако на продолжительность болезни они напрямую не влияют.
◦ Вызывайте скорую медицинскую помощь, если ваше состояние ухудшается и у вас проявляются более тяжёлые симптомы. Например, грудные боли, нехватка воздуха, затруднённость дыхания, расстройства сознания, сильное чувство слабости.
Следите за материалами, публикуемыми на странице Департамента здоровья.
При составлении данного материала были использованы материалы Центров по контролю и профилактике заболеваний Европы и США.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома
Зрители Первого канала дали оценку Еремееву, заменившему Шепелева
Ученые нашли слабое место коронавируса
Что происходит с заразившимся коронавирусом в первые часы болезни